Bad Boys: Ride or Die online - można już oglądać w VOD! Ceny, platformy

fot. Sony Pictures

Bad Boys: Ride or Die w końcu na VOD w Polsce. 24 lipca odbyła się premiera w serwisach, w których możemy zakupić dostęp do wersji cyfrowej filmu. Można go znaleźć w następujących serwisach Amazon Prime, Google Play, iTunes, Netia Go, P4, Polsat Box Go, Premiery CANAL+, Rakuten oraz usłudze VOD Domowa Wypożyczalnia Filmowa).

Kinowa premiera miała miejsce 7 czerwca, więc film trafia na VOD niespełna 7 tygodni po debiucie na wielkim ekranie. Jednakże Bad Boys 4 odnieśli już sukces komercyjny, zbierając 388,6 mln dolarów przy budżecie 100 mln dolarów. Sprzedaż w VOD jedynie go powiększy.

Bad Boys: Ride or Die w VOD - ceny, platformy

Tak wygląda rozkład cen:

Amazon Prime - zakup wersji HD za 69,99 zł. Wypożyczenie na 48 godzin za 49,99 zł.

Premiery CANAL+ - wypożyczenie na 48 godziny za 49,99 zł.

iTunes - zakup wersji HD za 69,99 zł. Wypożyczenie na 48 godzin za 49,99 zł.

Polsat Box Go - wypożyczenie na 48 godziny za 48 zł.

Rakuten - zakup wersji SD za 69,99 zł, HD za 70,99 zł, 4K za 71,99 zł. Wypożyczenie SD za 49,99 zł, 4K za 52,99 zł

Netia Go - wypożyczenie na 48 godzin za 48 zł.

Play Now - wypożyczenie na 48 godzin za 49 zł.

Bad Boys 4 - o czym jest film?

Gdy zwierzchnik duetu bohaterów zostaje wrobiony w korupcję a ostatecznie zabity, oni są następni. Teraz wszyscy ich ścigają i także ich każdy chce ich zabić. Źli chłopcy muszą przebić się przez zastępy wrogów i oczyścić imiona tak swoje jak i szefa.