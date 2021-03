BAFTA 2021 - nagrody przyznane. Hades z największą liczbą statuetek

Supergiant Games

BAFTA 2021 to kolejna edycja gali The British Academy Game Awards, której celem jest nagradzanie najlepszych gier. Tym razem największym zwycięzcą okazała się produkcja Hades i odpowiadające za nią studio Supergiant Games. To właśnie ten tytuł zdobył aż pięć statuetek, w tym tę najcenniejszą, czyli tytuł najlepszej gry roku. Innego zdania byli jednak widzowie, bo nagroda publiczności przypadła The Last of Us: Part II. Pojawił się też polski akcent - Carrion od Phobia Game Studio uznano za najlepszy debiut.

Poniżej znajdziecie pełną listę nagrodzonych gier w poszczególnych kategoriach.

Najlepsza gra: Hades

Najlepsza gra (wybór publiczności): The Last of Us: Part II

Najlepsza animacje: The Last of Us: Part II

Największe osiągnięcie artystyczne: Hades

Najlepsze udźwiękowienie: Ghost of Tsushima

Najlepsza muzyka: Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Najlepsza narracja: Hades

Najlepsza rola pierwszoplanowa: Laura Bailey jako Abby, The Last of Us: Part II

Najlepsza rola drugoplanowa: Logan Cunningham jako Hades, Achilles, Asterius, Poseidon, Charon i narrator, Hades

Największe osiągnięcie techniczne: Dreams

Najlepsza marka oryginalna: Kentucky Route Zero TV Edition

Najlepsza gra brytyjska: Sackboy: Wielka Przygoda

Najlepszy debiut: Carrion

Najlepiej rozwijana gra: Sea of Thieves

Najlepsza gra rodzinna: Sackboy: Wielka Przygoda

Najlepszy design: Hades

Najlepsza gra multiplayer: Animal Crossing: New Horizons

Game Beyond Entertainment: Animal Crossing: New Horizons