The Lord of the Rings: Gollum z nowym zwiastunem. Krótki materiał przedstawia fragmenty rozgrywki

fot. Daedalic Entertainment

The Lord of the Rings: Gollum to nowa produkcja niemieckiego studia Daedalic Entertainment, w której gracze wcielą się w tytułowego i bardzo charakterystycznego bohatera znanego z twórczości J.R.R. Tolkiena. Pod względem rozgrywki ma być to trzecioosobowa, przygodowa gra akcji z elementami skradanki. Zgodnie z obietnicą, podczas Future Game Show: Spring Showcase pokazano nowy materiał z tej produkcji. Trudno jednak uznać ten króciutki zwiastun za szczególnie satysfakcjonujący, bo trwa on jedynie... około 50 sekund.

W wideo widzimy mroczne, klimatyczne lokacje oraz samego Golluma, który je przemierza. W opisie pod zwiastunem potwierdzono, że tytuł ten trafi na rynek w 2022 roku. Warto przypomnieć, że początkowo planowano premierę w tym roku, ale zdecydowano się na jej opóźnienie w celu dopracowania gry.

W The Lord of the Rings: Gollum będzie można zagrać na PC oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X i Nintendo Switch.