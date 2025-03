Przygotowania do tych ról były przesadą. Głodzenie, szalone prezenty i bójki z nieznajomymi

fot. Warner Bros. Pictures/Universal Pictures

"Method acting", czyli aktorstwo metodyczne, to sposób na wcielenie się w rolę, który zakłada ekstremalne poświęcenie do niej i jak najgłębsze wczucie w odgrywanego bohatera lub złoczyńcę. To metoda, która jest szeroko komentowana w mediach, sieci i w branży. Niektórzy aktorzy absolutnie potępiają podobne zachowanie na planie i ich zdaniem jest to przekroczenie pewnych granic. Dla innych jest to częsta praktyka, która zagwarantowała im wiele nagród.

Do takich aktorów należy Johnny Depp, Daniel Day-Lewis, Heath Ledger czy Christian Bale. Niektóre z praktyk stosowanych przez wymienionych aktorów, a także tych na liście, są stosunkowo niegroźne i nikomu nie zaszkodziły. Inne z kolei przekraczają moralne granice. Na liście są przypadku głodzenia się, samookaleczenia, nagłego przybierania na wadze, zastraszania współpracowników, wysyłania prezentów z martwymi zwierzętami i wiele innych. Są też te zabawniejsze, jak poszukiwanie krawców Al Capone'a, by stworzyli repliki jego piżam.

Oto lista aktorów i aktorek, którzy w trakcie kręcenia robili rzeczy, które wykraczały poza typowe techniki aktorskie. Wielkie poświęcenie, kontrowersyjne zachowania, a nawet śmierć.

Przygotowanie do tych ról było przesadą [LISTA]