Baldur's Gate 3 trafi na komputery Apple

Larian Studios

Blisko 20 lat po wydaniu dodatku Baldur's Gate II: Tron Bhaala gracze powrócą do tej kultowej serii za sprawą Baldur's Gate 3 autorstwa Larian Studios. Trzecia część sagi trafi do wczesnego dostępu i będzie można odpalić ją za pośrednictwem sklepów Gogle Stadia, Steam oraz GOG. Debiut wczesnego dostępu zapowiedziano na 6 października na godzinę 19:00 czasu polskiego. I będzie to jedna z tych gier, które bez problemu dogadują się z komputerami zaprojektowanymi przez Apple.

O tym, że tytuł otrzyma oficjalne wsparcie dla maców, firma poinformowała na swoim profilu twitterowym:

Apple kreuje się na lidera nowych technologii, jednak komputery korporacji nie są tworzone z myślą o najbardziej zagorzałych graczach. Ograniczony wybór kart graficznych oraz decyzja o porzuceniu procesorów Intela na rzecz autorskiej konstrukcji najlepiej świadczy o tym, że firma chce skupić się przede wszystkim na użytkownikach biznesowych. Mimo to część głośnych tytułów debiutuje na komputerach z macOS i do tego wąskiego grona dołączy również Baldur’s Gate 3. Gra będzie dostępna na komputerach Apple już od etapu wczesnego dostępu.

Zobacz także:

Warto wspomnieć, że dwie poprzednie odsłony serii również zadebiutowały na systemie macOS, jednak ze sporym opóźnieniem: jedynka ukazała się dwa lata po premierze na pecetach, a dwójka pojawiła się z rocznym poślizgiem. Teraz apple’owcy zagrają w najnowszą część równocześnie z pecetowcami. W ramach wczesnego dostępu rozegramy pierwszy akt historii, który zajmie na naszym dysku 150 GB.