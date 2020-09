Baldur’s Gate 3 - Wczesny Dostęp nieco się spóźni. Twórcy opowiadają o systemie relacji i romansów

Larian Studios

Baldur's Gate 3 miało zadebiutować w ramach Wczesnego Dostępu już 30 września. Mamy jednak złe wieści: twórcy poinformowali, że premiera się nieco opóźni. Na szczęście nie będzie to zbyt dotkliwy dla graczy poślizg i trzeba będzie poczekać jedynie tydzień dłużej, do 6 października.

Na taki krok zdecydowano się z uwagi na to, by należycie tę wczesną wersję dopracować. W oficjalnym komunikacie na Twitterze napisano o nieoczekiwanych opóźnieniach, które wynikają m.in. z chęci naprawienia pewnych problemów ze stabilnością i tłumaczeniami w wybranych wersjach językowych. Oczywiście nie ma co się spodziewać, że wszystko będzie działać w stu procentach, bowiem błędy i techniczne niedoróbki to coś, do czego Wczesne Dostępy przyzwyczaiły graczy.

Niejako “na osłodę” dostaliśmy jednak nowe informacje na temat tej nadchodzącej produkcji. Deweloperzy podali kilka szczegółów na temat tego, jak będą działać w niej systemy nawiązywania relacji i romansów z towarzyszami. Wygląda na to, że poświęcono temu naprawdę wiele uwagi. Zapewniono m.in., że nasze działania i podejmowane w toku rozgrywki wybory będą miały wpływ także na stosunki z postaciami niezależnymi. Kompani będą mieli opinie zarówno o graczu, jak i reszcie drużyny. Romanse i próby zdobycia serca jednego z kompanów będą mogły mieć niekorzystny wpływ na innych, a stawanie po stronie frakcji nielubianych przez towarzysza może sprawić, że ten zacznie nas nienawidzić.

Istotny będzie też wirtualny obóz. Będzie to miejsce, w którym odpoczniemy po walkach i wykonywaniu zadań, a interakcje z drużyną odegrają najważniejszą rolę. Nie zabraknie tam też bardziej intymnych momentów (twórcy potwierdzili, że w Baldur’s Gate 3 pojawią się sceny seksu). Krótko mówiąc: relacje mają być bardzo autentyczne, a wirtualni kompani będą postaciami z krwi i kości.