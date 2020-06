Baldur’s Gate 3 - jest nowy zwiastun! Kiedy gra trafi do Steam Early Access?

Larian Studios

Baldur's Gate 3, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, doczekało się nowego zwiastuna, który przedstawiono w trakcie wydarzenia Guerilla Collective. Materiał jest krótki, ale efektowny i klimatyczny. Zdradza on także bardzo istotną i wyczekiwaną przez fanów informacje – przybliżoną datę premiery tej produkcji w Steam Early Access. Okazuje się, że na grę prawdopodobnie nie będzie trzeba długo czekać i jeśli wszystko dobrze pójdzie, będziemy mogli sprawdzić ją już w sierpniu tego roku. Warto jednak pamiętać, że mowa tutaj o wczesnym dostępie - nie będzie to więc kompletna wersja dzieła Larian Studios.

Skąd jednak to „prawdopodobnie”? Powód jest prosty – twórcy sami nie są do końca pewni czy uda im się dotrzymać tego terminu i informują o tym wprost w końcówce poniższego materiału wideo. Można domyślić się, że wynika to między innymi ze zmian w systemie pracy, które na deweloperach wymusiła pandemia koronawirusa.

Przypominamy też opublikowane wcześniej screeny z Baldur's Gate 3.

Baldur's Gate 3 - screeny z gry

Baldur's Gate 3 to kontynuacja kultowej serii gier RPG w świecie Zapomnianych Krain. Za produkcję odpowiadają twórcy z Larian Studios, którzy mają na koncie m.in. dwie części świetnie ocenianego Divinity: Original Sin.