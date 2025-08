Chris Hemsworth komentuje przyszłość Thora. Koniec spekulacji po Avengers: Doomsday

Marvel

Reklama

Jakiś czas temu w sieci pojawiło się wideo na kanale Chrisa Hemswortha pod tytułem Thank you! The Legacy of Thor. To wywołało jeden dominujący wniosek: aktor żegna się z postacią Thora w Avengers: Doomsday, do którego obsady został ogłoszony jakiś czas wcześniej. Okazuje się jednak, że był to błąd komunikacyjny ze strony ekipy Hemswortha, która szybko zdała sobie sprawę, że wszyscy nieco źle zinterpretowali ich intencje.

Chris Hemsworth jako Thor

Chris Hemsworth tłumaczy, że nagranie miało być wyrazem wdzięczności za możliwość grania Thora, a nie oficjalnym pożegnaniem z tą postacią. Nic takiego nie jest obecnie planowane.

– Parę osób mnie o to pytało. Aż ktoś z mojej ekipy powiedział: „Daliśmy ludziom błędne wrażenie...”. Nie zajęliśmy się wyjaśnianiem, bo nie było czego. Ludzie dopatrywali się znaczeń w czymś, co miało zupełnie inny charakter. Zaczynałem nowy rozdział z tą postacią, a ta podróż była największą częścią mojej kariery, więc to wideo miało być wyrazem wdzięczności i niczym więcej. Z całą pewnością zostało błędnie zinterpretowane.

Z przecieków wiemy, że Thor ma pojawić się zarówno w Avengers: Doomsday, jak i Avengers: Secret Wars. Plotki jednak sugerują, że coś może być na rzeczy – swego czasu informowano o potencjalnym planie pożegnania Thora w Secret Wars. Nigdy jednak nie zostało to oficjalnie potwierdzone.

Premiera Avengers: Doomsday zaplanowana jest na grudzień 2026 roku.