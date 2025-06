Oryginalnie Ballerina nie miała nic wspólnego z Johnem Wickiem. Miało być jeszcze bardziej szalenie

fot. materiały prasowe

Okazuje się, że Shay Hatten napisał pierwotną wersję filmu Ballerina już w 2017 roku. Reżyser tej produkcji, Len Wiseman, ujawnił tę informację w podcaście Film Stories. Wówczas był to akcyjniak oparty na oryginalnym pomyśle, który dopiero później panowie wspólnie przerobili, by stał się częścią uniwersum Johna Wicka.

Oryginalna wersja filmu Ballerina

Bohaterką miała być Rooney Brown, która wyrusza na misję krwawej zemsty. Historia koncentrowała się na jej konflikcie z tajną organizacją zabójców w Szwajcarii. Na ekranie miał pojawić się licznik ofiar – Rooney miała zabić aż 1400 osób. Wiseman wspomina też scenę akcji w domu spokojnej starości, gdzie seniorzy stają się bronią: jeden z nich miał używać nunczako.

Biorąc pod uwagę motyw starcia z tajną organizacją zabójców w Europie, twórcy szybko dostrzegli, jak łatwo można to włączyć do świata Johna Wicka.

– Pracowałem z Shayem w 2018 roku nad tym tekstem, który przerobiliśmy na Ballerinę. To, co szczególnie mi się podobało w jego wersji, to specjalna grupa, którą wymyślił. Widziałem w tym szansę, by rozwinąć ją w coś na kształt sekty – innej niż pozostałe grupy w świecie Johna Wicka. Jak to ze scenariuszami bywa, nasz miał wiele wersji.

Plany na nowy film zrodziły się jeszcze w 2017 roku, a w 2019 roku zatrudniono Lena Wisemana jako reżysera. Wszystko opóźniła pandemia koronawirusa. Film kręcono pierwotnie na przełomie 2022 i 2023 roku, a w 2024 odbyły się dłuższe dokrętki po rocznym przesunięciu premiery.

Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka jest obecnie wyświetlana w kinach.