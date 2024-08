Sydney Sweeney będzie dla tej Barbarelli tym, czym RDJ dla Iron Mana - zdaniem scenarzysty komiksu

HBO

Barbarella wydaje się przeżywać swoją drugą młodość. Bohaterka nie tylko dostała nowy film fabularny po latach z Sydney Sweeney w roli głównej, ale również komiks, którego autorem będzie Blake Northcott. ComicBook postanowiło porozmawiać z twórcą o nadchodzącej serii, a ten wyjawił portalowi, czego fani mogą się spodziewać, a także przyznał, że już używa aktorki jako "szablonu" przy tworzeniu.

Nowy komiks o Barbarelii - „bezczelny i samoświadomy”

Blake Northcott w rozmowie z portalem ComicBook zdradził, że nowa seria o Barbarelli powróci do wszystkiego, co podobało się fanom w oryginalnych komiksach: „Seks, humor i surrealistyczna przygoda rodem z Alicji w Krainie Czarów”. Jeśli chodzi o styl, czytelnicy mogą spodziewać się nutki retrofuturyzmu. Twórcy zależało na tym, by było „trochę bezczelnie i samoświadomie”.

Barbarella - okładki

Nowe okładki są na dwóch pierwszych slajdach. Pozostałe pokazywaliśmy wam już wcześniej.

Barbarella #2

Sydney Sweeney to "idealna Barbarella"

Na pytanie, jaka była jego reakcja na wieść, że to Sydney Sweeney zagra Barbarellę w nowym filmie, Northcott odpowiedział, że nie wyobraża sobie nikogo innego, kto pasowałby do tej roli tak bardzo, jak ona.

Robert Downey Jr. Jest idealną Barbarellą. Podczas pisania tej serii Sydney Sweeney stała się moim szablonem podobnie, jak Ryan Reynolds w dużej mierze stał się inspiracją do komiksów o Deadpoolu, albo jakuosabia Iron Mana. Gdy już raz wyobrazisz sobie Sydney w tej roli, nie możesz przestać.

Barbarella - czy komiks i film będą powiązane?

Na pytanie, czy była jakaś rozmowa o powiązaniu filmu z komiksową serią, Northcott odpowiedział:

Nie wiem, ile mogę powiedzieć o scenariuszu filmu albo materiale, na którym będzie oparty, ale zdecydowanie jest możliwość, że z czasem pojawi się między nim jakaś synergia.

Jeśli fabuła filmu będzie oparta na Barb i Vix próbujących uciec z Planety V, to macie swoją odpowiedź! Ktokolwiek będzie zajmować się scenariuszem do filmowej Barbarelli, jestem pewien, że wykona świetną robotę.

Barbarella - panele z nowego komiksu