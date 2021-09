Barbarzyńcy - ruszyły prace nad 2. sezonem. Zdjęcia są kręcone w Polsce

fot. Netflix

Barbarzyńcy to serial historyczny oparty na walce germańskich wojowników z Rzymianami, która doprowadziła do bitwy w Lesie Teutoburskim. Ta historia jednak toczyła się dalej, więc twórcy hitu będą dalej przenosić wydarzenia na ekran. Jak donosi Deadline, zdjęcia do serialu już ruszyły i... nieoczekiwanie cały 2. sezon jest kręcony w Krakowie i okolicach.

Stefan Ruzowitzky (The Counterfeiters) jest showrunnerem i wyreżyseruje odcinki 1-3 oraz 6. W obsadzie powrócą Jeanne Goursaud, Laurence Rupp and David Schütter. Joining in new roles are Daniel Donskoy, Murathan Muslu, Cynthia Micas, Katharina Heyer, Giovanni Carta i Alessandro Fella.

Barbarzyńcy - zdjęcie z 2. sezonu

Barbarzyńcy byli najpopularniejszym w skali globalnej niemieckim tytułem w historii Netflixa, pokonując Dark. Niedawno to miano przejął film Krwawe niebo.

Barbarzyńcy - premiera 2. sezonu nie została ustalona. Opis fabuły nie został opublikowany.