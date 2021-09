The Walking Dead: Nowy świat - pełny zwiastun 2. sezonu! Powraca postać związana z Rickiem

fot. zrzut ekrany z klipu z youtube

The Walking Dead: Nowy świat skupia się na grupie nastolatków, która wyruszyła w podróż, żeby dotrzeć do ojca dwóch głównych bohaterek. W drugim, a zarazem finałowym sezonie, który będzie liczyć 10 odcinków, ponownie zobaczymy: Aliyah Royale, Alexę Mansour, Nicolasa Cantu, Nico Tortorella, Annet Mahendru, Hala Cumpstona i Julię Ormond. Do stałej obsady dołączą Jelani Alladin (jako Will Campbell), Joe Holt (Leopold Bennett) i Ted Sutherland (Percy).

Ten spin-off nie jest najbardziej wyczekiwanym serialem przez fanów, ale nowy zwiastun udowadnia, że akcja nabierze tempa, a wiele tajemnic zostanie wyjaśnionych. Niespodzianką jest to, że w trailerze pojawia się postać znana z The Walking Dead, czyli Jadis/Anne, w którą wciela się Pollyanna McIntosh. To ona wezwała helikopter Armii Republiki Obywatelskiej, żeby ratować śmiertelnie rannego Ricka (Andrew Lincoln). Od tamtej pory nie pojawiła się w żadnym z seriali. Teraz widzimy ją w nowej fryzurze i ubiorze charakterystycznym dla Armii. Warto dodać, że akcja The Walking Dead: Nowy świat rozgrywa się 10 lat po rozpoczęciu się apokalipsy zombie, czyli około 6 lat od opisanych wyżej wydarzeń.

The Walking Dead: Nowy świat - zwiastun 2. sezonu

Scott Gimple, który jest odpowiedzialny za treść w uniwersum Walking Dead, zdradził, że nowe odcinki serialu dadzą wskazówki, co stało się podczas brzemiennego w skutki lotu helikopterem. Bohaterka ma nowych sojuszników, a także ma olbrzymi wpływ na Armię Republiki Obywatelskiej i Sojusz Trzech.

The Walking Dead: Nowy świat - premiera pierwszego odcinka 2. sezonu 3 października 2021 roku w USA. Podobnie jak The Walking Dead, nowe odcinki jego spin-offu będą emitowane tydzień przed premierą na platformie streamingowej AMC+.