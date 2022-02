Barbie - gwiazda Shang-Chi, Simu Liu dołącza do Margot Robbie w obsadzie filmu

fot. Marvel Studios

Barbie to film, w którym Margot Robbie ma zagrać postać inspirowaną popularną lalką. Szczegóły fabuły nie są znane, wiemy jednak, że projekt ma ambicje być czymś znacznie więcej, niż wiele innych produkcji związanych z zabawkami. Aktorka jest jednocześnie producentką filmu przez swoją firmę, LuckyChap Entertainment. Za scenariusz odpowiadają Greta Gerwig i Noah Baumbach, co już samo w sobie wróży co najmniej solidny skrypt i interesujące podejście do tematu. Gerwig ma zająć się także reżyserią.

Do obsady filmu dołączyć ma Simu Liu (Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni, Kim’s Convenience), który negocjuje swój kontrakt ze studiem Warner Bros. W rolę Kena wcieli się Ryan Gosling. Szczegóły dotyczące fabuły trzymane są w tajemnicy, ale Margot Robbie obiecuje filmy inny od wszystkiego, czego możemy się o nim spodziewać.

Data premiery nie jest znana.