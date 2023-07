Barbie wyśmiewa Snyder Cut? Greta Gerwig o kontrowersyjnym żarcie

fot. YouTube.com/WarnerBrosPL

Barbie podzieliła publikę na dwie grupy – zachwyconych odbiorców oraz zniesmaczonych widzów. Nie wszystkim przypadł do gustu komentarz społeczny zawarty w produkcji. Do tego doszły również kontrowersje związane z prześmiewczym odniesieniem do filmu Snyder Cut. Chodzi o kwestię wypowiadaną przez postać Alexandry Shipp, która padła ofiarą prania mózgu. Po wybudzeniu się z transu porównała to ciężkie doświadczenie do bycia we śnie, w którym zainwestowała w Ligę Sprawiedliwości Zacka Snydera.

Wielu fanów odebrało ten żart jako niegrzeczny i umniejszający wieloletniej kampanii na rzecz wyczekiwanej wersji Snydera. Przypominamy, że widzowie byli rozczarowani kinowym obrazem Ligi Sprawiedliwości wydanym w 2017 roku. Dlatego też podjęli starania, aby doszło do premiery wersji reżysera. Akcja zakończyła się sukcesem, bo film trafił do HBO Max w 2021 roku.

Barbie – wypowiedź Grety Gerwig

Reżyserka została poproszona o komentarz w sprawie nieakceptowanego dowcipu. Przyznała, że nie zdawała sobie sprawy z powagi sytuacji i nie spodziewała się, że może dojść do tak widocznego poruszenia. Oznajmiła przy tym, że przez brak zaangażowania w kampanię na rzecz Snyder Cut, nie znała wystarczającej ilości szczegółów.

