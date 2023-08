Barbie - Margot Robbie zarobi miliony. Kolejny rekord filmu w Polsce

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Margot Robbie to gwiazda i producentka hitu Barbie, która doprowadziła do jego realizacji i przekonała studio do wyłożenia pieniędzy. Według Variety łącznie aktorka zarobi na czysto 50 mln dolarów. W tym jest jej gaża oraz bonusy z wpływów filmu w box office.

Barbie - box office

Na ten moment film zebrał w Ameryce Północnej aż 526,3 mln dolarów, a z reszty świata ma 657,6 mln dolarów. Sumując na koncie 1 mld 180 mln dolarów. Film jednak nie zwalnia tempa i ta kwota jeszcze wzrośnie, a wraz z nią mogą wrosnąć procentowe bonusy z wpływów, które dostanie Robbie oraz reżyserka i współscenarzystka Greta Gerwig.

Warner Bros. odmówiło komentarze portalowi. A rzecznik Margot Robbie wyraził jedynie "bez komentarze" na prośbę o informacje na ten temat.

Barbie - rekord w Polsce

Warner Bros. Polska ogłosiła, że Barbie jest największym hitem w polskich kinach w 2023 roku. Film właśnie przekroczył wpływy w wysokości 50 mln złotych. To przekłada się na prawie 2,5 mln widzów. Nikt takiego wyniku nie oczekiwał, ale to też zasługa całego fenomenu Barbie, który podbija każdy rynek na świecie.

https://twitter.com/warnerbrospl/status/1691136097995075588

Postacie Marvela i DC w świecie Barbie [SZTUCZNA INTELIGENCJA]