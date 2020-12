Barbie - Margot Robbie zapowiada film, który zaskoczy wszystkich

Źródło: Paramount Pictures

Barbie to film, w którym Margot Robbie ma zagrać postać inspirowaną popularną lalką. Szczegóły fabuły nie są znane, wiemy jednak, że projekt ma ambicje być czymś znacznie więcej, niż wiele innych produkcji związanych z zabawkami. Aktorka jest jednocześnie producentką filmu przez swoją firmę, LuckyChap Entertainment. Za scenariusz odpowiadają Greta Gerwig i Noah Baumbach, co już samo w sobie wróży co najmniej solidny skrypt i interesujące podejście do tematu. Gerwig prawdopodobnie zajmie się też reżyserią.

W nowych wywiadach Robbie obiecuje, że film o Barbie będzie inny niż to, czego oczekują widzowie. Zanim sama związała się z projektem jako aktorka i producentka, prace rozwojowe już trwały, a rozpoczęły się w roku 2015 pod okiem Sony.

Ludzie myślą: och, Margot bawi się w Barbie, już wiem, co to będzie. My odpowiadamy: cokolwiek myślisz, my damy ci coś zupełnie innego. Coś, o czym sam nie wiedziałeś, że tego chcesz.

Prace wciąż trwają, a my czekamy na kolejne informacje.