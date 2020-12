Andor - Diego Luna o pracy przy serialu z uniwersum Star Wars. Garść pierwszych szkiców koncepcyjnych

fot. Disney+

Niedawno fani Gwiezdnych wojen otrzymali serię zapowiedzi odcinkowych produkcji z uniwersum. Jedną z nich, o której było wiadomo już od dłuższego czasu, jest Andor - serial o Cassianie Andorze, rebeliancie, i swoisty prequel filmu Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie, w którym ta postać odegrała bardzo istotną rolę. Opublikowane niedawno materiały nie zawierały żadnych kadrów czy fragmentów serialu, mogliśmy jednak zobaczyć 11 szkiców koncepcyjnych (lub ich fragmentów w tle), na których bazują konkretne sceny w produkcji i postacie. Przyjrzyjmy się im:

Miasto na niezidentyfikowanej planecie

Andor ma składać się z 12 odcinków i opowiedzieć o tym, co skłoniło Cassiana do przyłączenia się do walki przeciw Imperium i co doprowadziło go do momentu, w którym ujrzeliśmy go w Rogue One. Produkcja ma wypełnić niektóre luki między epizodami III i IV.

W rozmowie z The Hollywood Reporter Diego Luna, który wciela się w tytułowego bohatera, powiedział:

Opowiadanie tej historii jest naprawdę interesujące - nawet jeśli wiemy, gdzie i jak się kończy. Rodzaj podejścia do takiej opowieści nieuchronnie prowadzi do głębszych refleksji. Kiedy już wiesz, do czego zdolny jest Cassian, pojawia się ogromne pole do jego eksploracji, a to coś, co bardzo ekscytuje mnie jako aktora. (...) Myślę, że format jest świetny, ponieważ mamy wystarczająco dużo czasu na zbadanie wszystkich tych warstw. (...) Jestem naprawdę podekscytowany powrotem do tej postaci - uwielbiałem się w nią wcielać i naprawdę podobało mi się to, co ten film sobą reprezentował. Jestem szczęśliwy, że mogę wrócić do tej roli. (...) Ilość pracy związanej z serialem przypomina pracę, jaką wykonujesz przy filmie. Mam wrażenie, że robimy bardzo długi film.