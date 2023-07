Barbie lepiej niż Maverick, Oppenheimer jak Logan - pierwsze wyniki box office. Prognozy Barbenheimera wystrzeliły!

Warner Bros./Universal Pictures

Barbie i Oppenheimer zaczęli swoje boxoffice'owe tango; już po jego pierwszych taktach możemy ocenić, że jest im ze sobą wyjątkowo do twarzy. Serwis Deadline raportuje o wstępnych wynikach Barbenheimera z pokazów przedpremierowych. Oba filmy radzą sobie świetnie - i to na tyle, że nieustannie aktualizowane prognozy dotyczące ich weekendu otwarcia wystrzeliły w stratosferę!

To ptak! To samolot! Nie, to Barbie pędząca za Maverickiem

Stukot szpilek Barbie jest tak głośny, że w USA słychać go właściwie wszędzie: produkcja Grety Gerwig ze środowych i czwartkowych przedpremier zebrała w Stanach Zjednoczonych ok. 20 mln USD, choć trzeba podkreślić, że ten rezultat może jeszcze ulec zmianie. To najlepszy wynik sezonu letniego; jak do tej pory palmę pierwszeństwa dzierżyli na tym polu Strażnicy Galaktyki 3 (17,5 mln USD). Czyżby Margot Robbie miała rację, pół żartem, pół serio przekonując włodarzy Warner Bros. do stworzenia dzieła, które "zarobi miliard dolarów"?

W poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie potrzebna jest skala. Ta podpowiada, że jest "dobrze", jeśli nie "bardzo dobrze". Rezultaty Barbie z przedpremier nie plasują jej co prawda w czołówce w tej materii (rekord należy do Avengers: Koniec gry - 60 mln USD), ale to wciąż większe bądź porównywalne wpływy do tych, które uzyskały Top Gun: Maverick (19,3 mln USD), Kapitan Marvel (20,7 mln USD) czy pierwsi Avengers (18,7 mln USD).

Nolan Nolanowi w box office nierówny

Wraz z dźwiękiem szpilek przychodzi wybuch bomby atomowej. Oppenheimer z pokazów przedpremierowych zebrał w USA ponad 9 mln USD. Christopher Nolan przebił tym samym wyniki Dunkierki (5,5 mln USD), osiągając rezultat podobny do takich produkcji jak Logan: Wolverine, Doktor Strange czy Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni. Świetne wieści napływają też z pozostałych państw; Oppenheimer w czasie środowych przedpremier wygenerował w 10 różnych krajach z Francją na czele wpływy rzędu 2,4 mln USD, co jest naprawdę obiecującym startem.

Barbenheimer na wojnie o serca i miliony monet

Wszystkie powyższe informacje, podparte jeszcze znakomitymi w przypadku Barbenheimera recenzjami i raportami o przedsprzedaży biletów, sprawiają, że prognozy na weekend otwarcia w przypadku obu produkcji urosły do olbrzymich rozmiarów. I tak Barbie nie kroczy teraz w Stanach Zjednoczonych po li tylko 90-125 mln USD; możliwe jest nawet... 158 mln USD i rzucenie wyzwania Super Mario Bros. Film w walce o miano najbardziej dochodowej produkcji 2023 roku. A co z jej dobrym znajomym, Oppenheimerem? Ten patrząc na portfele Amerykanów chce z nich w ciągu najbliższych 3 dni wydobyć nie 45-50 mln USD, a aż 65 mln USD. Ostatni weekend, gdy w północnoamerykańskim box office dwa debiutujące filmy przekroczyły pułap 50 mln USD wydarzył się 10 lat temu; wtedy pomagały sobie Uniwersytet potworny (82,4 mln USD) i World War Z (66,4 mln USD).

W Chinach nie lubią różowego

W tę beczkę miodu trzeba jednak włożyć łyżkę dziegciu. Wydają się ją trzymać Chińczycy, będący najwyraźniej wyjątkowo odporni na dolinę różowej niesamowitości Barbie. Film z Robbie w dniu premiery zebrał w Państwie Środka zaledwie 670 tys. USD, przegrywając boxoffice'ową walkę z aż 4 lokalnymi produkcjami. Z drugiej strony należy pamiętać o tym, że ostatnio głośno mówi się o zauważalnym w Chinach trendzie coraz rzadszego wybierania się na hollywoodzkie filmy. Sprawdzi to także Oppenheimer; cenzorzy dali wczoraj zielone światło na debiut dzieła Nolana w chińskich kinach. Choć data premiery nie została jeszcze ustalona, zgodnie z prawem może ona odbyć się najwcześniej za miesiąc.

Karnawał Barbenheimera trwa. Pokaz fajerwerków jednak dopiero przed nami.

