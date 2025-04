Barbie rozpoczęło trend? Znana marka zabawek dostanie film aktorski!

fot. Warner Bros.

Reklama

Projekt jest na wczesnym etapie realizacji i ma przenieść ducha marki Toys"R"Us na duży ekran. Firma produkuje zabawki już od ponad siedemdziesięciu lat. „Jako dzieciak dorastający w latach osiemdziesiątych, który uważał Toys"R"Us za jedno z najbardziej magicznych miejsc na Ziemi, jesteśmy zaszczyceni, że możemy współpracować przy tworzeniu filmu, który uchwyci ducha przygody, kreatywności i nostalgii, jaki reprezentuje ta marka” podsumowali współzałożyciele Story Kitchen, Dmitri M. Johnson i Mike Goldberg.

Produkcja została opisana jako coś w stylu Nocy w muzeum i Powrotu do przyszłości, ma przypominać także inne znane filmy inspirowane zabawkami, takie jak klasyk Jumanji i hit Barbie. Johnson, Goldberg, Timothy I. Stevenson i Elena Sandoval będą produkować dla Story Kitchen (które swoją drogą odpowiada za film Sonic. Szybki jak błyskawica) wraz z Kim Miller Olko, prezeską Toys"R"Us Studios.

Barbie rozpoczęło trend?

Wygląda na to, że to może być pokłosie sukcesu Barbie. Film zainspirowany lalkami Mattel zadebiutował dwa lata temu i zarobił ponad 1,446 miliarda dolarów w światowym box office, co jest ogromną kwotą. Stał się także kulturowym fenomenem dzięki głośnemu wydarzeniu Barbenheimer. Dostał aż osiem nominacji do najbardziej prestiżowej nagrody w świecie filmu, czyli Oscara, z czego wygrał jedną statuetkę, więc możemy również mówić o sukcesie artystycznym. Nic dziwnego, że inne firmy produkujące zabawki zobaczyły w tym dużą szansę, podobnie, jak na fali sukcesu The Last of Us czy Fallouta widzimy coraz więcej adaptacji gier na ekranie.

Najlepsze filmy BCU: Barbie Cinematic Universe