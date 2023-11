Barbie - planowano cameo Ridleya Scotta. Wygryzł je żart z Ligi Sprawiedliwości

Fot. Materiały prasowe

Greta Gerwig, reżyserka i współscenarzystka hitu Barbie, w rozmowie z portalem Variety wyznała, że zamiast głośnego żartu o Lidze Sprawiedliwości Zacka Snydera początkowo planowali coś zupełnie innego: nawiązanie do narratora z Łowcy androidów Ridleya Scotta, który został okrzyknięty przez fanów jednym z najgorszych w historii kina.

Barbie - planowano cameo Ridleya Scotta

Sekwencja z "mansplainingiem" w Barbie miała wyglądać nieco inaczej. Zamiast Ligi Sprawiedliwości Zacka Snydera miał pojawić się żart o niesławnym narratorze z Łowcy Androidów Ridleya Scotta:

"Jedna z Barbie mówi Kenowi: O mój Boże, nigdy bym nie odgadła, że Deckard był replikantem" wspomina Gerwig ze śmiechem. "Potem, kiedy już wraca jej rozum, była wersja, w której powiedziała: Podobał mi się narrator. Potrzebowałam go, by zrozumieć, co się dzieje. [...]

Twórcy chcieli nawet, by Ridley Scott miał cameo, ale ostatecznie zrezygnowali z tego pomysłu. Noah Baumbach, współscenarzysta filmu, dodał że nie naśmiewali się z niego; każdy popkulturowy easter-egg w Barbie wynikał jego zdaniem z miłości.

Scena otwierająca film to ukłon w stronę kultowej "Odysei kosmicznej" Stanleya Kubricka. Tylko zamiast monolitu obcych na opustoszałą planetę wkroczyła wielka Barbie w stroju kąpielowym.