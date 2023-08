Barbie za szybko w VOD? Krytyka decyzji w mediach społecznościowych

Fot. Materiały prasowe

16 sierpnia Warner Bros. ogłosił, że Barbie trafi do platform VOD już 5 września - na razie w Ameryce Północnej. Chodzi o serwisy, w których możemy na własność kupić wersję cyfrową. Okazuje się, że odbiór tej decyzji w mediach społecznościowych jest zaskakująco wręcz negatywny. W czasach pandemii koronawirusa wszyscy z aprobatą przyjmowali szybkie premiery w platformach streamingowych, a teraz odbiorcy uważają... że to za szybko. 6 tygodni po premierze w kinach dla filmu bijącego wszelkie rekordy popularności to coś, co przed pandemią było nie do pomyślenia. Kinomaniacy najwyraźniej też uważają, że ta decyzja jest zwyczajnie zła.

Barbie - krytyka premiery VOD

Przykładowe głosy krytyki:

Oczywiście filmy już osiągnął niebotyczny sukces. Zebrał w box office w skali globalnej kwotę 1 mld 197,9 mln dolarów przy budżecie 125 mln dolarów. Widzowie jednak uważają, że taki film o tak gigantycznej popularności dzięki ekskluzywnemu wyświetlaniu na ekranach kin przez dłuższy okres czasu mógłby osiągnąć większy sukces. A to coś, co będzie dobre dla Hollywood, kin oraz odbiorców popkultury.

Nie jest jednak to wykluczone, że na VOD też stanie się hitem i zarobi krocie. Standardowa cena za wersję cyfrową filmu w HD to 54,99 złotych.

Na ten moment data premiery w VOD filmu Barbie w Polsce nie jest potwierdzona.