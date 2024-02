Słynny filmowiec dwuznacznie o Barbie: "Czy to możliwe, że ten świat to czyste piekło?"

Może i Werner Herzog nie obejrzał całego filmu Grety Gerwig, ale raczej nie był zachwycony tą częścią, którą zdążył zobaczyć. Legendarny filmowiec wystąpił w programie Piersa Morgana, gdzie poruszono temat fenomenu Barbenheimera. Reżyser przyznał, że nie zdążył zobaczyć Oppenheimera, ale obejrzał fragment Barbie. Zobaczcie, co miał do powiedzenia na ten temat.

- Jeszcze nie widziałem, ale zamierzam to zrobić. Natomiast byłem w stanie obejrzeć pierwsze pół godziny, bo byłem ciekaw. Wciąż jednak nie mam odpowiedzi, ale za to pewne podejrzenia. Czy to możliwe, że świat Barbie to czyste piekło? Co do biletu, widownia może dzięki niemu tego doświadczyć z jak najbliższej odległości.