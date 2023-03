Barry - teaser 4. sezonu. To koniec serialu

materiały prasowe

Bill Hader, współtwórca serialu Barry potwierdził portalowi Variety, że 4. sezon zarazem będzie ostatnim. Do sieci trafił pierwszy teaser pokazujący, czego mamy się spodziewać. Sezon liczy 8 odcinków.

Barry - teaser 4. sezonu

Hader przyznaje, że dopiero, gdy latem 2022 roku zaczęli prace na planie 4. sezonu, podjął on decyzję, że będzie to ostatnia seria. Tłumaczy w rozmowie z Variety, że historia naturalnie kończy się w 4. sezonie, więc nie ma co na siłę jej przeciągać. Mieli poczucie, że to odpowiedni czas na koniec.

W 4. sezonie dojdzie do zmiany, bo Hader pozostaje scenarzystą całego sezonu, ale teraz po raz pierwszy wyreżyserował każdy odcinek.

Barry - premiera 16 kwietnia 2023 roku w HBO Max.