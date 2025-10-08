Nowy serial o Batmanie. Pierwszy plakat Bat-Rodzinki - tylko kim są ci ludzie?
Amazon MGM Studios opublikowało plakat reklamujący produkcję Bat-Fam. To nowy serial oryginalny, który jak podpowiada tytuł, opowiada o Batmanie i jego bliskich.
Trzeba przyznać, że styl graficzny serialu jest bardzo specyficzny. Do tego stopnia, że większość fanów ma problem ze zidentyfikowaniem postaci na plakacie. Na pewno na samym środku widać uśmiechniętego Mrocznego Rycerza, prowadzącego Batmobile. Na jego ramieniu siedzi wystraszona kotka Selina. Mały „nietoperz” wiszący całkiem z tyłu to zapewne Damian, syn superbohatera. Za to staruszek siedzący z tyłu po prawej stronie to musi być Alfred, wierny lokaj i przyjaciel Mrocznego Rycerza. Później robi się trudniej.
Po prawicy Batmana prawdopodobnie siedzi Man-Bat. Za to dziewczyna o płomiennych włosach po jego lewej stronie to dla większości widzów zagadka. Bazując jednak po opisie fabuły, może to być Claire, czyli zreformowana antagonistka z Gotham, która teraz jest pod opieką Mrocznego Rycerza. Osoba na tylnym siedzeniu w zielonym stroju to pewnie Ra's al Ghul. Obok niego jest czarnoskóra bohaterka w okularach. Biorąc pod uwagę to, że obejmuje Alfreda ramieniem, możemy domyśleć się, że mamy do czynienia z Alicią Pennyworth, jego wnuczką.
Plakat możecie obejrzeć poniżej i sami ocenić.
Trzeba przyznać, że pierwszy plakat Bat-Fam wzbudził trochę kontrowersji. Wybrany przez twórców styl graficzny jest bardzo unikalny. Wiemy, że tytuł jest spin-offem Świątecznej przygody małego Batmana, a także, że jego grupą docelową są najmłodsi. Niektórzy jednak sądzą, że kreska bardziej przywodzi na myśl animowane seriale dla dorosłych, takie jak Rick i Morty, co jest trochę konfundujące. Na razie widzowie są więc nastawieni dość sceptycznie.
Premiera serialu Bat-Fam odbędzie się w listopadzie 2025 roku w Amazon Kids. Możecie dać znać, jak Wam podoba się styl graficzny produkcji.
