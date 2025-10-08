placeholder
Reklama
placeholder

Nowy serial o Batmanie. Pierwszy plakat Bat-Rodzinki - tylko kim są ci ludzie?

Amazon MGM Studios opublikowało plakat reklamujący produkcję Bat-Fam. To nowy serial oryginalny, który jak podpowiada tytuł, opowiada o Batmanie i jego bliskich.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  amazon 
bat-fam batman
Bat-fam Fot. Amazon MGM Studios
Reklama

Trzeba przyznać, że styl graficzny serialu jest bardzo specyficzny. Do tego stopnia, że większość fanów ma problem ze zidentyfikowaniem postaci na plakacie. Na pewno na samym środku widać uśmiechniętego Mrocznego Rycerza, prowadzącego Batmobile. Na jego ramieniu siedzi wystraszona kotka Selina. Mały „nietoperz” wiszący całkiem z tyłu to zapewne Damian, syn superbohatera. Za to staruszek siedzący z tyłu po prawej stronie to musi być Alfred, wierny lokaj i przyjaciel Mrocznego Rycerza. Później robi się trudniej. 

Po prawicy Batmana prawdopodobnie siedzi Man-Bat. Za to dziewczyna o płomiennych włosach po jego lewej stronie to dla większości widzów zagadka. Bazując jednak po opisie fabuły, może to być Claire, czyli zreformowana antagonistka z Gotham, która teraz jest pod opieką Mrocznego Rycerza. Osoba na tylnym siedzeniu w zielonym stroju to pewnie Ra's al Ghul. Obok niego jest czarnoskóra bohaterka w okularach. Biorąc pod uwagę to, że obejmuje Alfreda ramieniem, możemy domyśleć się, że mamy do czynienia z Alicią Pennyworth, jego wnuczką. 

Plakat możecie obejrzeć poniżej i sami ocenić. 

nullFot. Amazon MGM Studios

Trzeba przyznać, że pierwszy plakat Bat-Fam wzbudził trochę kontrowersji. Wybrany przez twórców styl graficzny jest bardzo unikalny. Wiemy, że tytuł jest spin-offem Świątecznej przygody małego Batmana, a także, że jego grupą docelową są najmłodsi. Niektórzy jednak sądzą, że kreska bardziej przywodzi na myśl animowane seriale dla dorosłych, takie jak Rick i Morty, co jest trochę konfundujące. Na razie widzowie są więc nastawieni dość sceptycznie. 

Premiera serialu Bat-Fam odbędzie się w listopadzie 2025 roku w Amazon Kids. Możecie dać znać, jak Wam podoba się styl graficzny produkcji. 

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  amazon 
bat-fam batman
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane seriale
Bat-Family Przygodowy

9,0

2013
Rick i Morty
Oglądaj TERAZ Rick i Morty Przygodowy
Powiązane filmy

6,4

2023
Świąteczna przygoda małego Batmana
Świąteczna przygoda małego Batmana Przygodowy

Najnowsze

1 Rycerz Siedmiu Królestw - zdjęcia
-

Nowe informacje i zdjęcie z Rycerza Siedmiu Królestw! Kolory powróciły do Westeros

2 Hearthstone: Poprzez linie czasu
-

Oto nowe karty Kapłana w Hearthstone: Poprzez linie czasu. Wzmocnią Stronników i odnowią zdrowie

3 World of Warcraft: Legion Remix
-

Wydarzenie Legion Remix już dostępne w World of Warcraft. Lubiany dodatek powraca w nowej odsłonie

4 Tron: Ares
-

Tron: Ares NIE BĘDZIE hitem sci-fi tego roku. Jared Leto pochwalony za drewnianą grę aktorską

5 Dumbledore
-

Harry Potter - tak wygląda Albus Dumbledore w serialu. Zobacz zdjęcia z planu!

6 Predator: Strefa zagrożenia
-

Nowemu Predatorowi blizej do Conana niż Star Wars. Co trzeba wiedzieć o androidach z Obcego?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e194

Moda na sukces

s27e02

Wielkie projekty

s04e04

s28e06

The Voice

s09e07

Miłość jest ślepa

s09e08

Miłość jest ślepa

s09e09

Miłość jest ślepa

s05e03

Kulawe konie
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Syn cieśli

06

paź

Film

Syn cieśli
Nowoczesne związki

07

paź

Film

Nowoczesne związki
Little Nightmares: Enhanced Edition

10

paź

Gra

Little Nightmares: Enhanced Edition
Little Nightmares III

10

paź

Gra

Little Nightmares III
Głębia. Imprint

10

paź

Książka

Głębia. Imprint
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Sigourney Weaver
Sigourney Weaver

ur. 1949, kończy 76 lat

Matt Damon
Matt Damon

ur. 1970, kończy 55 lat

Bella Thorne
Bella Thorne

ur. 1997, kończy 28 lat

Julia Kijowska
Julia Kijowska

ur. 1981, kończy 44 lat

Emily Procter
Emily Procter

ur. 1968, kończy 57 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2 Zdjęcie Jacka z programu Królowe życia
-

Jacek z Królowych życia nie żyje. Miał 55 lat

3
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 290-295. Co się wydarzy?

5

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

6

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

7

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

8

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV