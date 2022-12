Batgirl - jest nadzieja? Reżyserzy spotkają się z szefem studia DC. Oscar dla Brendana Frasera mógłby pomóc

HBO Max

Bilall Fallah i Adil El Arbi, reżyserzy anulowanej Batgirl, mają zaplanowane spotkanie z nowym szefem DC Studios, Jamesem Gunnem. Przypominamy, że twórca Strażników Galaktyki i The Suicide Squad od niedawna pełni tę rolę razem z Peterem Safranem. Wspólnymi siłami tworzą DC Universe Bible, która ma być wstępem do dziesięcioletniego planu dla superbohaterskiego uniwersum.

Artyści przyznali też, że Oscar dla Brendana Frasera, który w Batgirl miał wcielić się w złoczyńcę, mógłby pomóc w tym, by film ujrzał światło dzienne.

Batgirl - anulacja filmu DC Studios

Bilall Fallah i Adil El Arbi próbowali znaleźć pozytywne strony anulacji Batgirl. Stwierdzili na przykład, że dzięki tej sytuacji ich nazwiska już na zawsze będą częścią historii kina. Przyznali też, że otrzymali ogromne wsparcie od innych artystów z branży rozrywkowej, dzięki czemu nie czuli się samotni.

Wiele fanów nadal jednak nie może przeżyć tego, że projekt został anulowany. Wiele osób było ciekawych występu Leslie Grace w tytułowej roli. Reżyserzy bardzo chwalili ją mówiąc, że była fantastyczna w tej roli. Ciekawe też jest to, że w Batgirl ponoć próbowano unikać techniki green screen, by jak najlepiej wykorzystać efekty praktyczne.

Batgirl

Reżyserzy Batgirl spotkają się z Jamesem Gunnem

W rozmowie z portalem The Hollywood Reporter Bilall Fallah i Adil El Arbi powiedzieli, że to nie definitywny koniec dla ich współpracy z Warner Bros. Discovery. Zdradzili, że choć jeszcze nie widzieli się z Jamesem Gunnem, by przedyskutować potencjalne projekty, to mają już zaplanowane spotkanie pomiędzy obiema stronami.

I choć ta wypowiedź nie wskazuje bezpośrednio na wskrzeszenie Batgirl, tylko na coś nowego, to warto przypomnieć, że wcześniej twórcy stwierdzili, że choć kochają DC i chętnie wzięliby udział w innym projekcie z uniwersum, to mają jeden warunek: Batgirl musi ujrzeć światło dzienne.

Batgirl - nadzieją Oscar Brendana Frasera?

Kolejną wskazówkę może być to, co Bilall Fallah i Adil El Arbi powiedzieli w kontekście występu Brendana Frasera w The Whale. Przypominamy, że ulubieniec fanów miał zagrać złoczyńcę w anulowanej Batgirl. Jak powiedział El Arbi:

Sposób, w jaki zagrał tę postać... Był jednym z najbardziej zapadających w pamięć złoczyńców, jakich widziałem. Może kiedy wygra swojego Oscara, będą chcieli pokazać Batgirl.