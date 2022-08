Batgirl i Batman Keatona w kostiumach! Reżyserzy wrzucili zdjęcie

Fot. Materiały prasowe

Dzięki współreżyserowi filmu Batgirl możemy zobaczyć oficjalne zdjęcie. Na nim Leslie Grace oraz Michael Keaton w kostiumach Batgirl i Batmana. To jest pierwsze oficjalne spojrzenie na Mrocznego Rycerza Keatona po jego powrocie do roli. Adil El Arbi pokazał to w stories na Intagramie. Zobaczcie sami, jak się to prezentuje:

Michael Keaton jako Batman

fot. Adil El Arbi

Batgirl skasowana

Korporacja Warner Bros. Discovery podjęła decyzję, że nigdy tego filmu nikt nie obejrzy. Pomimo wydania na niego 90 mln dolarów i prawie ukończenia produkcji, został on wyrzucony do kosza. Wszystko po to, aby odliczyć koszty od podatku, dzięki czemu korporacja dostanie 20 mln dolarów. Prawnie po tym zdarzeniu nie mogą zarobić na tym filmie, więc tym samym nie mogą go nigdzie pokazać.

W sieci trwa kampania fanów, aby jednak zmusić korporację do zmiany decyzji, ale włodarze mocno stoją za nią i jej bronią, więc nie wiadomo, czy są na to jakiekolwiek szanse.

Michael Keaton ma zadebiutować jako Batman w DCEU w filmie The Flash, który wchodzi w 2023 roku na ekrany kin.

DC z problemami

Według The Hollywood Reporter skasowanie filmu doprowadziło do konfliktu szefa Warner Bros. Dsicovery z Walterem Hamadą, szefem DC Films. Gdy podjęto decyzję, był on bliski odejścia z posady z hukiem. Konsultował tę decyzję już z prawnikami.

Informatorzy THR twierdzą, że ostatecznie Hamada chce zostać do premiery Black Adama, czyli 21 października. Źródła jednak mówią, że decyzja jeszcze nie zapadła. Czytamy, że Michael De Luca i Pam Abdy z Warner Bros. Pictures Group poinformowali Hamadę o skasowaniu Batgirl podczas niedawnego testowego pokazu Black Adama. Otrzymał to samo wyjaśnienie, co cały świat: film nie jest na tyle efektowny by być w kinach, a jest za drogi na streaming. Dziennikarz potwierdza, że nikt z ekipy Batgirl nie został powiadomiony przed publikacją informacji w sieci.