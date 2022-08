Batgirl - reżyserzy i aktorka w szoku. Kulisy skasowania filmu - kolejne tytuły podzielą ten los?

Instagram/Adil El Arbi

Informacja o skasowaniu Batgirl była szokująca. Nawet twórcy filmu nie byli na nią przygotowani. Reżyserzy Adid El Arbi i Billah Fallah byli w Maroku (na ślubie tego pierwszego), gdy dotarły do nich złe wieści. Opublikowali oświadczenie, w którym napisali:

- Jesteśmy smutni i zszokowani tą informacją. Jako reżyserzy jest to dla nas bardzo ważne, aby nasza praca została pokazana widzom. Chociaż film nie był jeszcze skończony, chcielibyśmy, aby fani na świecie mieli okazję go obejrzeć. Może pewnego dnia tak się stanie.

Natomiast Leslie Grace, dla której rola Batgirl mogła być przełomowa w karierze, dziękuje wszystkim za wsparcie i podkreśla, że było to dla niej ważne doświadczenie i jest z niego dumna.

https://twitter.com/lesliegrace/status/1555005113063931905

Batgirl - kulisy skasowania

Jak donosi The Hollywood Reporter, Batgirl jest ofiarą nowej korporacyjnej strategii szefa Warner Bros. Discovery – Davida Zaslava. Batgirl oraz animacja Scooby-Doo 2 zostaną odpisane od podatku, dzięki czemu studio odzyska 130 mln dolarów. Oznacza to, że korporacja nie będzie mogła zarobić na tym filmie, a tym samym nigdy nie będzie mogła go pokazać.

W raporcie THR czytamy, że początkowo Warner Bros. Discovery rozważało zwiększenie budżetu na dokrętki, by film mógł mieć premierę kinową w 2023 roku. Zaslav chce, aby nowe filmy miały większy rozmach. Inne źródło donosi, że to raczej nie wchodziło w grę, bo Batgirl jużna poziomie scenariusza jest bardziej streamingowa. THR potwierdza, że odbył się zaledwie jeden testowy pokaz, na którym produkcja zebrała 60 punktów, czyli niezbyt dużo. Jednakże zwracają uwagę, że testowe pokazy mają wskazywać, które elementy filmu angażują widza, a które trzeba poprawić. Nie chodzi w nich o ocenę całokształtu. Ponownie podkreślają, że jakość Batgirl nie miała wpływu na decyzję, bo podobny wynik na pokazach testowych osiągały wielkie hity.

Informatorzy THR twierdzą, że szef korporacji bał się, że Batgirl nie dostarczy oczekiwanych przez fanów wrażeń. Jednak film ten w zamyśle miał oferować coś innego. Tak przynajmniej wyobrażały sobie to poprzednie władze Warner Bros.

Dodajmy jeszcze, że dla Michaela Keatona był to drugi projekt po powrocie do roli Batmana. Po raz pierwszy wraca we Flashu, w którym odgrywa kluczową rolę. THR potwierdza, że został wycięty z Aquamana 2, bo widzowie na pokazach testowych nie rozumieli, skąd się wziął w uniwersum. Zamiast tego w produkcji pojawi się Ben Affleck. Pierwotnie Aquaman 2 miał być w kinach po Flashu, dlatego pojawił się w nim Keaton.

HBO Max - kolejne kasacje?

Według informacji w czwartek 4 sierpnia Warner Bros. Discovery będzie zdawać raport inwestorom na temat zarobków z drugiego kwartału. Mają zostać podjęte duże i ważne decyzje. Mniej rzetelne źródła sugerują, że mogą nawet ogłosić koniec HBO Max. Zdaniem Indiewire prezes korporacji prawdopodobnie będzie chciał połączyć Discovery+ (24 mln subskrybentów) z HBO Max (77 mln subskrybentów). Nie wiadomo, czy będzie to dotyczyć tylko rynku amerykańskiego.

THR sugeruje, że Warner zmieni daty premier filmów Shazam! Gniew bogów oraz Aquaman i Zaginione Królestwo. Trwają prace nad Blue Beetle, który miał być filmem HBO Max, ale zwiększono budżet, by mógł trafić na duże ekrany. Sam reżyser nie jest pewny sytuacji po skasowaniu Batgirl. THR zwraca uwagę, że Angel Manuel Soto polubił tweety, w których ludzie dywagowali, czy film nie podzieli tego samego losu co Batgirl.

Rolling Stone donosi, że kolejną ofiarą Davida Zaslava jest Supergirl. Bohaterka miała dostać własny film z aktorką Sashą Calle, która zadebiutuje w tej roli we Flashu. Projekt został skasowany. Do tego Deadline twierdzi, że anulowany został 3. sezon serialu animowanego Little Ellen. Nie ujrzy światła dziennego, chociaż jest gotowy.

3 sierpnia informowaliśmy, że z HBO Max usunięto 6 filmów oryginalnych platformy.Według Indiewire to pierwsze z wielu tytułów, które zaczną znikać z biblioteki. Dotyczy to produkcji, które nie mają dużej popularności w serwisie, więc można je anulować i odpisać od podatku.

Fani Peacemakera obawiają się, że i ten serial zostanie skasowany. Na szczęście James Gunn ich uspokaja.

https://twitter.com/JamesGunn/status/1554611086434807808

HBO Max - koniec treści oryginalnych

Według The Wrap większość pracowników HBO Max związanych z tworzeniem treści oryginalnych ma zostać zwolniona. Oznacza to, że platforma nie będzie tworzyć seriali i filmów oryginalnych. Ma to przejąć samo HBO. Dziennikarz twierdzi, że w czwartek 4 sierpnia, podczas wspomnianego raportowania zarobków, poznamy szczegóły strategii HBO Max.