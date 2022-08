Warner Bros. Discovery zarobi na anulacji Batgirl? Nowa 10-letnia strategia DC - wiemy co z Flashem

fot. materiały prasowe

David Zaslav, szef Warner Bros. Discovery, postawił sprawę jasno: nowy konglomerat rozrywkowy zmieni strategię, stosowaną przez byłego dyrektora generalnego WarnerMedia, Jasona Kilara. I podejmie agresywne kroki, by ją skorygować.

Skasowanie Batgirl i Scoob! Holiday Haun to początek zmian. Firma skupi się na kinie i obetnie budżet na produkcje tworzone pod serwisy streamingowe. Mamy także odpowiedź, co z Flashem. I plotki o luce podatkowej Batgirl.

Warner Bros. Discovery skupi się na kinie

W kwestii zmiany strategii, chodzi o premiery filmowe, które w trakcie pandemii zaczęły być jednocześnie pokazywane zarówno w kinach, jak i HBO Max. Ten model miał między innymi zwiększyć liczbę subskrypcji serwisu streamingowego i być rozwiązaniem na masowe zamykanie kin. Strategia została wprowadzona w życie w 2020 roku z Wonder Woman 1984.

David Zaslav w ramach poprawiania planu produkcyjnego poprzedniej administracji anulował takie filmy jak: Batgirl, która była już w postprodukcji, Scoob! Holiday Haun i produkcję skupiającą się na Wonder Twins z KJ Apą. Były tworzone głównie pod streaming.

HBO Max zniknie. Będzie połączenie z inną platformą streamingową

Nowa 10-letnia strategia DC

David Zaslav wypowiedział się także o zbudowaniu 10-letniego planu dla DC. Ich ambicją jest produkowanie przez Warnera świetnych filmów o wysokiej jakości. Nie zamierzają robić premiery produkcji, która nie jest jeszcze gotowa.

Jego zdaniem na ma żadnej wartości ekonomicznej w tworzeniu kosztownych filmów dla usługi streamingowej. Zaznaczył, że od tej pory zawsze będą koncentrować się na kinie. Potwierdził także, że jest podekscytowany na Flasha, choć wielu fanów od dłuższego czasu czekało na anulację tytułu przez kontrowersyjne działania Ezry Millera.

The Flash Black Adam Shazam 2 Widzieliśmy. Jesteśmy bardzo nimi podekscytowani. Widzieliśmy je, są świetne i myślę, że możemy sprawić, by były jeszcze lepsze.

Gdy patrzysz na Batmana, Supermana, Wonder Woman i Aqumana, to marki znane na całym świecie. Umiejętność kierowania nimi ze świetnymi historiami to dla nas duża szansa.

Batgirl - Warner Bros. Discovery może zarobić na anulacji?

David Zaslav wydawał się sugerować, że Batgirl nie odpowiadało standardom firmy. Powtarzał, że teraz muszą skupić się na wysokiej jakości produkcjach i nie opublikują czegoś, co nie jest gotowe.

Warto wspomnieć o tym, że na anulacji Batgirl firma może sporo zarobić. Według portalu Deadline może to być około 20 milionów, dzięki luce podatkowej. A zdaniem Financial Times Warner Bros. Discovery jest zadłużone na około 55 miliardów dolarów, więc każde cięcie jest pomocne. Dodatkowo David Zaslav nie wydaje się widzieć sporej wartości w wydawaniu dużych pieniędzy na produkcje ekskluzywne dla HBO Max.

Wypowiedział się też, że gdy film trafia do kin, wrażenia z seansu są ulepszone, dokładnie tak, jak gdy później produkcja trafia na PVOD - z jednego miejsca na drugie. Za przykłady działania takiej strategii podał Batmana i Elvisa.

Priorytetem Warner Bros. Discovery ma być także uruchomienie zintegrowanej usługi SVOD.