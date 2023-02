Batgirl - co Brendan Fraser podarował Leslie Grace? Aktorka zdradza, czy widziała anulowany film

HBO Max

Leslie Grace udzieliła pierwszego dużego wywiadu od czasu anulacji Batgirl, w której grała główną rolę. To wydarzenie odbiło się echem w branży rozrywkowej i wciąż budzi frustrację wielu fanów, którzy nie mogli doczekać się seansu. Peter Safran uważa z kolei, że David Zaslav i jego zespół podjęli dobrą decyzję, ponieważ produkcja zaszkodziłaby DC. Aktorka w rozmowie z Variety powiedziała jednak, że zażądała zobaczenia najświeższej wersji filmu i uważa, że była niesamowita. Zdradziła też, co podarował jej Brendan Fraser po zakończeniu zdjęć i kiedy dokładnie dowiedziała się o szokującej decyzji Warner Bros. Discovery.

Batgirl - co Brendan Fraser podarował Leslie Grace?

Leslie Grace powiedziała, że Brendan Fraser, który w Batgirl grał złoczyńcę, po zakończeniu produkcji dał jej złoty naszyjnik z małym dzwoneczkiem i parą kości. Na karcie podarunkowej napisał, że to talizman na szczęście, ponieważ w tym biznesie go potrzebujesz.

Aktorka zdradziła także, nie nie miała pojęcia o anulacji Batgirl, póki nie zostało to po raz pierwszy ogłoszone w New York Post. Dowiedziała się więc o tym w ten sam sposób, co fani. Brendan Fraser także był zaskoczony i myślał, że to żart. Dodał też, że najbardziej żałuje tego, że całe pokolenie małych dziewczynek będzie musiało zaczekać jeszcze dłużej, by zobaczyć Batgirl, która wygląda jak one.

To mnie zasmuca. Wiem, jaka była dobra. I co oznaczałoby to dla tak wielu osób.

Batgirl - zdjęcia z planu anulowanego filmu

Batgirl

Batgirl - czy Leslie Grace widziała anulowany film?

Leslie Grace stwierdziła, że jedyną rzeczą, o jaką poprosiła, było zobaczenie finalnej wersji Batgirl. Pokazali więc jej tyle, ile zdążyli zrobić: produkcja wciąż była nieukończona, brakowało kilku scen, a montaż dopiero się zaczął. Jednak to, co widziała, było niesamowite.

Moim zdaniem, zdecydowanie był tu potencjał na dobry film. Może później będziemy mieli okazję, by zobaczyć jego fragmenty.