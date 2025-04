Sequel do Pewnego razu... w Hollywood dzieje się 8 lat później? Nowe informacje o filmie

fot. materiały prasowe

Reklama

Pojawiły się nowe szczegóły dotyczące filmu Davida Finchera o Cliffie Boothie z Bradem Pittem w roli głównej. Niedawno pojawiły się doniesienia, że reżyser pracuje nad sequelem Pewnego razu… w Hollywood dla Netflixa. Scenariusz napisał Quentin Tarantino, a pierwotnie miał to być jego dziesiąty i ostatni film.

W jaki sposób film Finchera będzie kontynuował Pewnego razu... w Hollywood?

W podcaście The Big Picture Sean Fennessey, który jest przyjacielem Tarantino, zapytał swoje źródła o informacje na temat najnowszego projektu:

Wszystko wskazuje na to, że ten film rzeczywiście powstaje. Lista filmów Davida Finchera, które nigdy nie trafiły na wielki ekran ani do oferty Netflixa, jest dość długa… Nie wiem, czy to już zamknięty projekt, który rusza z produkcją w lipcu. Ale wygląda na to, że tak jest. Tego filmu prawdopodobnie nie należy traktować jako sequela. To raczej kontynuacja, która jest powiązana z Pewnego razu… w Hollywood, ale nie bezpośrednio. Przykład, jaki mi podano, to porównanie do filmu Wielki Sen, ekranizacji Raymonda Chandlera z Humphreyem Bogartem, która funkcjonuje w tym samym świecie co Żegnaj, laleczko, film z 1975 roku z Robertem Mitchumem, ponieważ w obu występuje ta sama postać. Ale to inni aktorzy, inni reżyserzy i inny moment w historii. To różne filmy. Z tego co rozumiem, ta produkcja ma być czymś w rodzaju dalszych przygód Cliffa Bootha.

Jedyna potwierdzona informacja, jaką podano na podcaście, to że akcja filmu rozgrywa się w 1977 roku, czyli mniej więcej osiem lat po wydarzeniach z Pewnego razu… w Hollywood, a zatem przedstawi zupełnie inny moment w życiu Cliffa Bootha. W marcu 2023 Quentin Tarantino powiedział publiczności, że jego następny film będzie osadzony w dokładnie 1977 roku i że głównym bohaterem nie będzie już krytyk filmowy, jak wcześniej planowano. Można przypuszczać, że to właśnie wtedy scenariusz reżysera zaczął przekształcać się w historię skupioną na postaci Cliffa Bootha.