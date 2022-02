Batgirl - kiedy premiera w HBO Max? Producent prawdopodobnie potwierdza miesiąc

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Wciąż trwają zdjęcia do komiksowego filmu Batgirl, który jest pierwszym DCEU tworzony tylko dla platformy HBO Max. Nie będzie go więc w kinach. Michael E. Uslan, producent Batgirl, ale także Batmana, w mediach społecznościowych wydaje się, że potwierdził, kiedy odbędzie się premiera produkcji.

Batgirl - kiedy premiera?

Z postu Uslana na Facebooku wynika, ż Michael Keaton najpierw powróci jako Batman w listopadzie, a wiemy, że wówczas na ekranach pojawi się The Flash z jego udziałem. A potem mamy go zobaczyć w grudniu, więc wniosek jest taki, że najwyraźniej wówczas będzie premiera Batgirl.

Co ciekawe, Uslan na początku napisał post w określony sposób, a po publikacji newsów przez amerykańskie media edytował go, sugerując, że te miesiące są przypadkowe. Jednak mało kto wierzy, by takie naprawienie potencjalnej wpadki miałoby zmienić coś w sytuacji, gdy mleko się rozlało.

Oczywiście na ten moment traktujemy tę informację jako plotkę do oficjalnego ogłoszenia daty premiery przez HBO Max. Leslie Grace gra tytułową rolę.

