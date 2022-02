Batgirl - tak wygląda nowy kostium Batmana Michaela Keatona!

fot. Warner Bros

Na nowych zdjęciach z planu Batgirl widzimy w końcu w pełnej okazałości Batmana Michaela Keatona. Jego kostium zdecydowanie wygląda na nowy; jakby twórcy wzięli ten, który znamy z filmów Tima Burtona i go trochę zaktualizowali oraz podrasowali. Na fotach jednakże sam Michael Keaton nie jest obecny, bo akurat w kostiumie jest jego dubler. Widzimy również J.K. Simmonsa powracającego jako komisarz Gordon.

Batgirl - zdjęcia z planu

https://twitter.com/BatgirlFilm/status/1493693654086606853

Przypomnijmy, że Michael Keaton po raz pierwszy powrócił do roli Batmana w filmie Flash, który kompletnie zmieni wizerunek DCEU (uniwersum filmowe powiązanych ze sobą produkcji) poprzez usunięciu wielu rzeczy stworzonych przez Zacja Snydera. Mrocznym Rycerzem tego uniwersum będzie własnie Bruce Wayne Michaela Keatona.

Batgirl to film o nowej superbohaterce znanej z komiksów, w którą wciela się Leslie Jones. Szczegóły fabuły nie są znane. Warto zaznaczyć, że nie jest to film kinowy, bo jest to oryginalna produkcja tworzona dla platformy streamingowej HBO Max. Zaś ona sama w końcu zadebiutuje w Polsce już 8 marca 2022 roku.

