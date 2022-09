Batgirl - Leslie Grace udostępnia nowe wideo od kulis z usuniętego filmu DC

fot. Warner Bros.

Historia filmu Batgirl jest szerzej znana wszystkim, którzy choć trochę śledzą wydarzenia z popkultury. Nowe kierownictwo Warner Bros. Discovery zdecydowało się skasować projekt, który kosztował studio 90 mln dolarów. Prawdopodobnie chodziło o możliwość odpisania go od podatku, co zwraca koszty, ale też uniemożliwia legalne zarabianie na tym tytule. Batgirl nie trafi zatem ani do kin, ani też na HBO Max.

Wywołało to spore oburzenie nie tylko wśród widzów czekających na film, ale też wielu innych osób śledzących wydarzenia popkulturowe. Chcąc uniknąć strat studio wykazało się chłodną kalkulacją i nikogo nie interesowała ciężka praca całej ekipy w stworzenie filmu. Warto pamiętać, że w momencie anulowania Batgirl, projekt był w zasadzie skończony. Co jakiś czas do sieci trafiają materiały od kulis widowiska, a teraz Leslie Grace udostępniła nowe nagranie. Widzimy, ile pracy aktorka włożyła w stworzenie Batgirl na ekranie i wielka szkoda, że nigdy nie będzie nam dane ocenić finalnego efektu. Zobaczcie: