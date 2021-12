Batgirl - Michael Keaton pojawi się w filmie

fot. screen z YouTube

Batgirl to nowy film oparty na komiksach DC, który powstaje dla platformy HBO Max. Jak podaje portal Deadline Michael Keaton podpisał kontrakt, aby powtórzyć w produkcji swoją rolę Bruce'a Wayne'a/Batmana. Dla przypomnienia aktor wcześniej wystąpi w roli Mrocznego Rycerza w widowisku The Flash, które trafi do kin w listopadzie 2022 roku.

Szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy, ale obecność Keatona sugeruje poruszenie tematu multiwersum, ponieważ jakoś Batman musiałby trafić do świata bohaterki. W komiksach Batgirl to alter ego Barbary Gordon, córki komisarza Gordona, która przywdziewa kostium mścicielski, aby walczyć z przestępczością w Gotham. W filmie ma pojawić się znany złoczyńca Firefly.

Główną rolę w produkcji gra Leslie Grace. Ponadto w obsadzie znajdują się również J.K. Simmons oraz Brendan Fraser. Adil El Arbi i Bilall Fallah (Bad Boys for Life) reżyserują film na podstawie scenariusza Christiny Hodson.

