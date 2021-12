Flash - Ben Affleck o plotkach. Czy spotka Batmana Michaela Keatona?

fot. Warner Bros.

Multiwersum wkroczyło mocnym krokiem do MCU wraz z filmem Spider-Man: Bez drogi do domu. Koncept pojawi się w DCEU wraz filmem The Flash. To właśnie w nim zobaczymy dwóch Batmanów w wykonaniu Bena Afflecka oraz Michaela Keatona, który powraca po wielu latach do roli, którą grał w dwóch filmach Tima Burtona. Czy panowie się spotkają? Fani Batmana w wykonaniu Afflecka muszą obniżyć oczekiwania, bo nikt nie idzie w kierunku spełnienia oczekiwań kultu Zacka Snydera operującego hashtagiem #restorethesnyderverse. Ben Affleck ani razu nie spotkał Michaela Keatona na planie, co sugeruje potwierdzenie spekulacji, że rola Bena jest bardzo mała.

Ben Affleck o Flashu

Aktor został też zapytany o możliwy występ George'a Clooneya w roli Batmana. Clooney jest reżyserem The Tender Bar, który Affleck promuje.

- Jeśli jest w filmie, nie powiedział mi o tym. Jest szansa, że jego rola jest tak bardzo pilnowana. Jednak z tego, co wiem, on nie chce do tego wracać, więc nie sądzę, by był we Flashu. Z drugiej strony, ja nawet nie widziałem na planie Michaela Keatona, więc może Clooney tam jest?

Flash - premiera w 2022 roku w kinach. Nie wiadomo, kiedy do sieci trafi pierwszy zwiastun.

