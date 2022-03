Batgirl - nowe zdjęcia z planu. Leslie Jones jako Barbara Gordon

fot. materiały prasowe

Batgirl to film o nowej superbohaterce z komiksów, w którą wciela się Leslie Jones. Produkcja nie trafi do kin, lecz na platformę streamingową HBO Max. W filmie pojawią się również powracający do swoich ról: J.K. Simmons jako komisarz Gordon oraz Michael Keaton jako Batman. W obsadzie są również Ivory Aquino, Brendan Fraser, Rebecca Front, Jacob Scipio i Corey Johnson. Szczegóły fabuły nie są znane.

Na Twitterze opublikowano nowe zdjęcia z planu. Znajduje się na nich Leslie Jones. Tym razem jednak nie jest ubrana w charakterystyczny kostium, lecz ma na sobie cywilne ubrania swojej bohaterki - Barbary Gordon. Zobaczcie, jak prezentuje się na fotografiach.

https://twitter.com/BatgirlFilm/status/1498376391955464199

Jak widać wciąż trwają prace nad filmem, który reżyserują Bilall Fallah i Adil El Arbi (Bad Boys for Life) na podstawie scenariusza Christiny Hodson (Ptaki Nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn) i The Flash).

Data premiery Batgirl nie jest znana. Spekuluje się, że będzie to grudzień 2022 roku.

