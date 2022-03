Batname – odtwórz dowolną frazę w stylu logo nowego Batmana

Źródło: batname.vercel.app

Najnowszy Batman z Robert Pattinson został niezwykle ciepło przyjęty przez widzów i tchnął nowe życie w filmowe uniwersum DC. Jeden z wiernych fanów Mrocznego Rycerza postanowił uczcić powrót superbohatera na srebrny ekran w dość nietuzinkowy sposób – projektując prostą aplikację, która pozwoli zamienić dowolną frazę w logo nawiązujące swoją stylistyką do logo najnowszego Batmana.

Aby przeprowadzić taką metamorfozę, wystarczy wejść na witrynę Batname i wpisać swoje imię bądź inną interesującą nas treść do przetworzenia. Strona błyskawicznie wygeneruje obraz upodabniający daną frazę do filmowego logo. Po wygenerowaniu obrazu możemy zapisać na dysku swojego urządzenia, aby wykorzystać go np. w roli tapety.

Mimo iż Batname nie jest oficjalną aplikacją a dziełem fana serii, z pewnością spodoba się wielu miłośnikom Mrocznego Rycerza. W końcu kto nie chciałby, aby to o nim opowiadał najnowszy film Matta Reevesa? A jeśli chcesz dowiedzieć się, jak nowy Batman prezentuje się na srebrnym ekranie – zapraszamy do naszej recenzji.

