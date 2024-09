Batman 2 – Barry Keoghan wróci jako Joker? Aktor o możliwości wcielenia się w złoczyńcę

Warner Bros.

Reklama

Na premierę drugiej części przygód Mrocznego Rycerza jeszcze trochę będziemy musieli poczekać. Niedawno Matt Reeves w najnowszym wywiadzie przyznał, że w filmie powróci Pingwin, który już wkrótce otrzyma swój własny serial na platformie Max. Szczegóły fabuły Batmana 2 nie są na razie znane i nie wiadomo, wokół jakich antagonistów będzie kręcić się nowa historia. W pierwszej części został zapowiedziany Joker, w którego wcielił się Barry Keoghan. Aktor został zapytany o możliwy powrót w nowym wywiadzie dla Variety.

Barry Keoghan o powrocie do roli Jokera w Batman 2

Keoghan przyznał, że nie może powiedzieć nic o Batmanie 2, ale dodał, że zagranie Jokera w pierwszym filmie było niesamowitym przeżyciem:

Zaczyna się! Nie mogę powiedzieć zbyt wiele. Kamera patrzy prosto na mnie. Zobaczymy, gdzie nas to poprowadzi. Powtórzę: [zagranie Jokera] było niesamowitym przeżyciem. Ale [o drugim filmie] nie mogę powiedzieć nic powiedzieć.

ROZWIŃ ▼

Według ostatnich doniesień prace na planie do Batmana 2 mają rozpocząć się w 2025 roku. Oprócz Roberta Pattinsona i Zoë Kravitz do swoich ról powrócą również Colin Farrell, którego we wrześniu ponownie zobaczymy w roli Pingwina w jego własnym serialu, a także Andy Serkis oraz Jeffrey Wright.

Ranking najważniejszych złoczyńców i wrogów Batmana. TOP3 to prawdziwe ikony