Batman 2 - już wiemy, kiedy i gdzie rozpoczną się zdjęcia. Zła wiadomość dla Diuny 3?

Od jakiegoś czasu w sieci pojawiało się całkiem sporo doniesień na temat tego, kiedy i gdzie będzie powstawał Batman 2 (oficjalny angielski tytuł: The Batman: Part II). Systematycznie przedstawiające harmonogramy prac na planach poszczególnych produkcji serwisy Production Weekly i UK Production News raportowały, że zdjęcia do filmu Matta Reevesa rozpoczną się "późną wiosną 2025 roku w Londynie". Taki obrót spraw potwierdził opierający się na kilku źródłach portal World of Reel, który wyjawia, że miesiąc, w którym ekipa wejdzie na plan, to maj przyszłego roku.

Jeszcze niedawno James Gunn przekonywał, że wciąż nie otrzymał "pełnego scenariusza" od Reevesa. Jak się okazuje, była to jedynie zasłona dymna ze strony jednego z szefów DCU: twórca Batmana 2 faktycznie nie dostarczył mu spisanej historii w całości, przesyłając ją jedynie fragmentami. Źródła World of Reel twierdzą, że teraz "wszystko zaczyna się układać w jedną całość", a sam scenariusz powinien "zachwycić" fanów.

W całej sprawie pojawiają się dwa problemy. Po pierwsze, wcielający się w Batmana Robert Pattinson pod koniec stycznia 2025 roku zamelduje się na planie nowego filmu Christophera Nolana, co może rodzić potencjalny konflikt obowiązków, jeśli zdjęcia do produkcji twórcy Oppenheimera będą się przeciągać. Jeden z rozmówców World of Reel wychodzi jednak z założenia, że ta kwestia nie jest żadnym problemem i Pattinson stawi się w Wielkiej Brytanii, gdy ekipa wejdzie na plan kolejnego dzieła o Mrocznym Rycerzu.

Po drugie, znacznie większe powody do niepokoju mogą mieć wszyscy liczący na szybką realizację Diuny 3. Jej operator, Greig Fraser, "przez 4-5 miesięcy" począwszy od maja będzie bowiem odpowiadał za zdjęcia właśnie do Batmana 2 - zaplanowane na przełom lipca i sierpnia przyszłego roku rozpoczęcie prac nad Mesjaszem Diuny może więc się opóźnić.

