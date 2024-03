Batman 2 opóźniony. Długo poczekamy na kontynuację

fot. IMDb

Batman 2 miał pojawić się w kinie 3 października 2025 roku. Niestety oficjalnie ogłoszono, że ta data nie jest aktualna i filmu w ogóle nie zobaczymy w tym roku. Według The Hollywood Reporter i Deadline nowa data premiery to 2 października 2026 roku, więc opóźniono komiksową produkcję o rok.

Dziennikarze donoszą, że jest to pokłosie opóźnień związanych ze strajkiem scenarzystów, więc innymi słowy twórcy potrzebują więcej czasu na przygotowanie i dopracowanie wszystkiego, by ruszyć na plan. Jest to zgodne z taktyką szefów DC Studios, Jamesa Gunna i Petera Safrana. Mówili, że scenariusz jest najważniejszą rzeczą, jaką musi być gotowa, zanim pomyślą o pracy na planie.

Batman 2 - co wiemy?

Warto przypomnieć, że Batman 2 nie jest częścią uniwersum DCU, które jest obecnie budowane w filmach, serialach i grach. Tego typu projekty spoza spójnego fabularnie świata będą publikowane pod szyldem Elseworlds, aby je odróżnić od tych z DCU. Gunn swego czasu tłumaczył, że decyzja o tym, by Batman w wykonaniu Roberta Pattinsona był tego częścią, należała do reżysera Matta Reevesa, który taką chęć mu wyraził.

Pierwszy Batman zebrał dobre recenzje i okazał się sukcesem komercyjnym. Pomimo jeszcze wówczas trwającej pandemii zebrał 770,3 mln dolarów przy budżecie 180 mln dolarów.

Zanim obejrzymy Batmana 2, wrócimy do świata tego Mrocznego Rycerza w serialu The Penguin, który ma zadebiutować pod koniec 2024 roku. Jest to historia o Pingwinie, w którego ponownie wciela się Colin Farrell.