Tego złoczyńcę wycięto z Kapitana Ameryki 4. Nowe spojrzenie na kostium Sama Wilsona

Mamy nową grafikę, przedstawiającą Sama Wilsona z filmu Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat, a także informacje o tym, co stało się z rolą Setha Rollinsa, którego widać było na planie z resztą Serpent Society.

Kapitan Ameryka 4 - nowy kostium Sama Wilsona

Na wariancie okładki Sam Wilson: Captain America #2 jest szkic koncepcyjny autorstwa Ryana Meinerdinga, który zawiera szczegółowe spojrzenie na kostium tytułowego superbohatera. Ta wersja mniej przypomina Falcona, a bardziej to, co nosił Steve Rogers Chrisa Evansa na ekranie.

Grafikę możecie zobaczyć poniżej na pierwszym slajdzie. Pozostałe przedstawiają inne numery z serii.

Przypominamy również, że ten komiks, jak i Red Hulk #1, zawierają specjalne „warianty okładek Marvel Studios” z okazji premiery filmu Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat. Właśnie dlatego przedstawiają wersje postaci z MCU.

Kapitan Ameryka 4 - ten złoczyńca został wycięty z filmu

Seth Rollins potwierdził, że jego sceny zostały wycięte z filmu Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat. Wcześniej widziano go na planie w kostiumie obok reszty Serpent Society. To by sugerowało, że grupa złoczyńców nie będzie już odgrywać ważnej roli w fabule.

Trafi do kin w lutym. Życzę im wszystkiego najlepszego, ale nie będą częścią filmu.

Na pytanie, dlaczego, Rollins odpowiedział:

Cóż, czy moje NDA nadal obowiązuje, jeśli nie jestem już w filmie? Prawdę mówiąc, każda odpowiedź, którą mógłbym dać, byłaby tylko moją opinią. Scenariusz przeszedł wiele przeróbek i dodatkowych zdjęć, więc w zasadzie moja rola albo została zmieniona, albo całkowicie wymazana.

Dodał, że ponownie przeszedł przesłuchanie, by może znaleźć inną rolę, ale ostatecznie dokończono film bez niego.