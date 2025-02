Horda zmutowanych dinozaurów atakuje! Spot Jurassic World: Odrodzenie z Super Bowl 2025

materiały prasowe

Choć kilka dni temu zadebiutował oficjalny zwiastun filmu Jurassic World: Odrodzenie, wiedzieliśmy, że odpowiedzialni za produkcję szykują również coś z myślą specjalnie o Super Bowl 2025. I rzeczywiście: w trakcie wielkiego sportowego święta pokazano nowy spot kolejnej części franczyzy. Jesteśmy jednak niemal pewni, że znajdą się głosy narzekania...

Wszystko przez to, że opisywany jako "nowy" materiał z Jurassic World: Odrodzenie jest w większości złożony z sekwencji, które widzieliśmy w zaprezentowanym niedawno trailerze. Owszem, znajdziecie tu kilka niepublikowanych do tej pory ujęć, ale o samej fabule powiedzą nam niewiele - za to o wściekłości zmutowanych dinozaurów już tak.

Jurassic World: Odrodzenie - spot z Super Bowl 2025

Jurassic World: Odrodzenie – fabuła

Historia rozgrywa się pięć lat po wydarzeniach z filmu Jurassic World: Dominion. Środowisko na świecie okazało się zbyt surowe dla dinozaurów. Te, które przeżyły, znajdują się w kontrolowanym klimacie przypominającym ten, gdy żyły na Ziemi. Trzy największe stworzenia zamieszkujące te biosfery są kluczem do stworzenia leku, który może mieć zbawienne skutki dla ludzkości. Bohaterką jest Zora Bennett (Scarlett Johansson), doświadczona ekspertka od tajnych operacji, która ma dowodzić wyprawą mającą na celu zebranie genetycznego materiału trzech gigantycznych dinozaurów. Kiedy misja Zory przypadkiem trafia na wycieczkę rodziny cywilów, zostają oni zaatakowani przez wodne dinozaury. Teraz bohaterowie zostają uwięzieni na wyspie. Muszą stawić czoła szokującemu odkryciu, które ukrywano przed światem od dekad.

Jurassic World: Odrodzenie ma zadebiutować w kinach 2 lipca 2025 roku.