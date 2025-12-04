Reklama
Batman 2 - Scarlett Johansson w obsadzie. Spekulacje, kogo może zagrać!

Scarlett Johansson była częścią Avengers, a teraz przechodzi do konkurencyjnego komiksowego świata DC. Dostała jedną z głównych ról w filmie Batman 2 w reżyserii Matta Reevesa, który kompletuje obsadę widowiska.
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  batman part II 
dc
Co ciekawe, wiadomość o tym, że Scarlett Johansson wyprodukuje film MCU, pojawiła się już 3 lata temu – ten fakt zdradził prezes Marvel Studios, Kevin Feige. Wówczas jednak mówiono o „ściśle tajnym projekcie, który nie ma związku z Czarną Wdową”. Źródło: Marvel
To jest oficjalne! Scarlett Johansson negocjuje ważną rolę w filmie Batman 2 w reżyserii Matta Reevesa. Jest to finałowy etap rozmów, więc to raczej same formalności. Trzeba było dopracować szczegóły logistyczne, bo Johansson musi pojawić się w 2026 roku na planie Batmana 2 oraz nowego Egzorcysty i tak też ma się stać. Jest to kolejny komiksowy projekt w karierze aktorki, która przez lata była związana z MCU i Avengers, a teraz przeszła do świata komiksów DC.

Batman 2 - kogo może zagrać Scarlett Johansson?

W ogłoszeniu nikt nie miał informacji o tym, kogo zagra, ale to nie powstrzymuje przed spekulacjami. Jedno źródło sugeruje główny czarny charakter - pojawiają się tutaj postacie z komiksów jak Poison Ivy, Phantasm czy Jessica Dent. Niektórzy myślą, że może być miłością Bruce'a Wayne'a. Dziennikarze Variety potwierdzili plotki o Zoe Kravitz - aktorka nie powróci jako Kobieta Kot.

Poison Ivy

Poison Ivy
fot. DC
Prace na planie filmu The Batman Part II napisanego również przez Matta Reevesa rozpoczną się wiosną 2026 roku. Natomiast kinowa premiera Batmana 2 odbędzie się 1 października 2027 roku.

Przypomnijmy, że Batman pojawił się na ekranach w czasach tuż po pandemii koronawirusa. Zebrał na całym świecie dobre 772 mln dolarów, dostając dobre opinie widzów i krytyków.

Źródło: deadline.com

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  batman part II 
dc
Powiązane filmy
The Batman Part II

