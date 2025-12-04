Batman 2 - Scarlett Johansson w obsadzie. Spekulacje, kogo może zagrać!

To jest oficjalne! Scarlett Johansson negocjuje ważną rolę w filmie Batman 2 w reżyserii Matta Reevesa. Jest to finałowy etap rozmów, więc to raczej same formalności. Trzeba było dopracować szczegóły logistyczne, bo Johansson musi pojawić się w 2026 roku na planie Batmana 2 oraz nowego Egzorcysty i tak też ma się stać. Jest to kolejny komiksowy projekt w karierze aktorki, która przez lata była związana z MCU i Avengers, a teraz przeszła do świata komiksów DC.
Batman 2 - kogo może zagrać Scarlett Johansson?
W ogłoszeniu nikt nie miał informacji o tym, kogo zagra, ale to nie powstrzymuje przed spekulacjami. Jedno źródło sugeruje główny czarny charakter - pojawiają się tutaj postacie z komiksów jak Poison Ivy, Phantasm czy Jessica Dent. Niektórzy myślą, że może być miłością Bruce'a Wayne'a. Dziennikarze Variety potwierdzili plotki o Zoe Kravitz - aktorka nie powróci jako Kobieta Kot.
Prace na planie filmu The Batman Part II napisanego również przez Matta Reevesa rozpoczną się wiosną 2026 roku. Natomiast kinowa premiera Batmana 2 odbędzie się 1 października 2027 roku.
Przypomnijmy, że Batman pojawił się na ekranach w czasach tuż po pandemii koronawirusa. Zebrał na całym świecie dobre 772 mln dolarów, dostając dobre opinie widzów i krytyków.
Źródło: deadline.com