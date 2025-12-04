Wielka powódź - zwiastun filmu katastroficznego o apokalipsie. Koreańczycy o ostatnim dniu na Ziemi

fot. Netflix

Platforma streamingowa Netflix opublikowała zwiastun katastroficznego filmu sci-fi o końcu świata, czyli w centrum jest tytułowa Wielka powódź. Po premierze światowej na festiwalu w Busan recenzje są niewiarygodnie pozytywne: film jest napakowany akcją, trzyma widza za gardło od samego początku, utrzymując intensywne napięcie aż do samego końca. W grudniu przekonamy się na Netflixie, czy jest aż tak dobrze!

Wielka powódź - zwiastun

Wielka powódź - o czym jest film?

Ten katastroficzny film science fiction opowiada historię tych, którzy trzymają się ostatniej iskry nadziei na przetrwanie ludzkiego gatunku, walcząc o życie i śmierć w zalanym mieszkaniu w ostatnim dniu istnienia Ziemi, dotkniętej wielką powodzią.

Wielka powódź - co wiemy?

Za kamerą stoi Kim Byung-woo, a główne role grają Kim Da-mi oraz Park Hae-soo. Według zapowiedzi ma to być nieprzewidywalna opowieść o przetrwaniu i poświęceniu. Ważnym elementem fabuły jest tajemnicza misja, która może okazać się kluczem do przyszłości ludzkości.

Wielka powódź – premiera w platformie streamingowej Netflix na całym świecie: 19 grudnia 2025 roku.