Batman - 20 lat później - Michael Keaton na fanowskim plakacie produkcji

materiały prasowe

W 2020 roku zapowiedziano, że Michael Keaton powróci do roli Batmana w widowisku The Flash, w którym Szkarłatny Sprinter połączy siły z dwoma wersjami Mrocznego Rycerza. Jednak w sieci pojawiła się plotka, że Keaton miałby odegrać większa rolę w tworzonym w bólach kinowym uniwersum (a właściwie multiwersum) opartym na komiksach DC. Fani zaczęli snuć teorię, że być może powstanie w końcu aktorski Batman - 20 lat później. BossLogic, znany artysta tworzący popkulturpowe grafiki udostępnił w mediach społecznościowych fanowski plakat tej produkcji z Keatonem i Dylanem O'Brienem jako jego podopiecznym. Możecie go obejrzeć poniżej.

https://twitter.com/Bosslogic/status/1346303969568571395

Bohaterem Batman - 20 lat później jest Terry McGinnis, który trafia pod skrzydła starszego już Bruce'a Wayne'a i zostaje nowym Mrocznym Rycerzem Gotham City, by zmierzyć się z kolejną generacją przestępców.