The Flash - kiedy zdjęcia do widowiska DC?

fot. Warner

The Flash to jeden z szykowanych przez Warner Bros projektów filmowych wchodzących w skład DCEU, czyli uniwersum produkcji opartych na komiksach wydawnictwa DC. Do tej pory tak naprawdę nie poznaliśmy żadnych konkretnych informacji na temat postępów prac nad widowiskiem. Teraz ta sytuacja się zmieniła. Według nowego raportu Backstage praca na planie produkcji ma rozpocząć się w kwietniu 2021 roku. Większość zdjęć do widowiska ma zostać nakręcone w Warner Bros Leavesden studios. Gwiazdą filmu jest Ezra Miller. Za reżyserię odpowiada Andy Muschietti, a scenariusz do projektu napisała Christina Hodson.

WarnerBros.

Szczegóły fabuły filmu są trzymane w tajemnicy. Podobno widowisko ma wprowadzić do DCEU multiwersum, czyli otwarcie na inne światy, w którym przebywają postacie z przeróżnych projektów opartych na komiksach DC. W produkcji mają pojawić się dwie wersje Batmana, te w wydaniu Michaela Keatona i Bena Afflecka.

The Flash - premiera filmu została zaplanowana na 4 listopada 2022 roku.