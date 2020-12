The Batman - film Bena Afflecka miał być bardzo mroczny. Joe Manganiello zdradza szczegóły

fot. Warner Bros.

Klapa w kasie widowiska Liga Sprawiedliwości sprawiła, że Warner Bros postanowiło całkowicie przemeblować swoje uniwersum oparte na komiksach DC tworząc multiwersum. Jednym z poszkodowanych takiego stanu rzeczy był Joe Manganiello, który miał w widowisku The Batman wcielić się w postać głównego antagonisty, Deathstroke'a , zanim reżyser i gwiazda projektu Ben Affleck wycofał się z produkcji, a Matt Reeves został zatrudniony do przedstawienia swojej wersji losów Mrocznego Rycerza. Manganiello w rozmowie z Yahoo zdradził szczegóły scenariusza do filmu Afflecka. Otóż porównał go do thrillera Gra Davida Finchera. Wyjawił, że to była naprawdę mroczna historia, w której Deathstroke był jak rekin lub złoczyńca z horroru, który demontował życie Bruce'a Wayne'a od środka. Zabił wszystkich bliskich Batmanowi i zniszczył jego świat, próbując sprawić, by cierpiał, ponieważ czuł, że bohater był odpowiedzialny za coś złego, co mu się przydarzyło.

fot. Warner

Manganiello zdradził również, że krótka scena po napisach filmu Liga Sprawiedliwości, w której pojawił się Deathstroke w towarzystwie Lexa Luthora początkowo miała wyglądać inaczej i wprowadzać do wspomnianego widowiska o Batmanie. Jednak ostatecznie postanowiono zmienić tekst Luthora, aby wprowadzał do niezrealizowanej Ligi Sprawiedliwości 2.