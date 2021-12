Batman - nowy plakat każe zwątpić fanom we wszystko. Jest szansa na trylogię?

fot. materiały prasowe

Batman to nowa wyczekiwana produkcja o Mrocznym Rycerzu. Tytuł będzie wyświetlany w kinach już w 2022 roku, a nowy ruchomy plakat opublikowany przez reżysera filmu, razem z tajemniczym dopiskiem, wzmagają ciekawość fanów. W dodatku wygląda na to, że Robert Pattinson nie chciałby pożegnać się z kultowym superbohaterem po jednym projekcie i zaplanował już, jak Bruce Wayne rozwinąłby się na przestrzeni kolejnych filmów. Przekonajcie się, nad czym w tym celu pracował, a także dlaczego nowy Batman został oddzielony od DCEU.

Batman - reżyser publikuje nowy intrygujący plakat

Matt Reeves, reżyser filmu, na swoim koncie na Twitterze opublikował nowy plakat, promujący produkcję. Jest ruchomy i przedstawia ujęcie Mrocznego Rycerza, na którym powoli ujawnia się znak zapytania, identyfikowany z Człowiekiem-Zagadką. Opis każe fanom zakwestionować wszystko.

https://twitter.com/mattreevesLA/status/1473003556043063297

W temacie złoczyńców, wygląda na to, że filmowy Pingwin został zainspirowany przez wiele kultowych postaci, takich jak Fredo z Ojca Chrzestnego - jest gangsterem średniego szczebla, ale chce więcej i jest niedoceniany przez innych. Colin Farrell opisując zdradę i ambicję, które każą bohaterowi wspinać się po kolejnych szczeblach przestępczej kariery przyznał, że chciałby zgłębić coś podobnego w sequelu, jeśli ten kiedykolwiek nastąpi.

Dlaczego Batman z 2022 roku jest oddzielony od DCEU?

Matt Reeves postanowił osadzić kultowego superbohatera w swojej własnej ciągłości czasowej, oddzielonej od DCEU. Według najnowszego wydania Empire walczył o taką niezależność, ponieważ zależało mu na wolności twórczej, dzięki której mógłby pokazać historię kultowego mściciela z bardziej osobistego punktu widzenia. Przywiązanie do większego uniwersum sprawiłoby, że reżyser byłby zobowiązany do połączenia się z innymi, już istniejącymi produkcjami, co odciągnęłoby uwagę od emocjonalnej podróży Batmana. W ten sposób projekt, za który najpierw odpowiadał Ben Affleck, został zrobiony od nowa i stał się czymś na kształt originu Mrocznego Mściciela, z nową gwiazdą w tej roli.

Batman

Jak podkreśla producent, Dylan Clark:

Warner Bros. ma multiwersum, które bada różne sposoby wykorzystania swoich bohaterów... Nie angażujemy się w to. Mattowi zależy na tym, by popchnąć postać na skraj emocjonalnej głębi i wstrząsnąć nim do granic możliwości.

Robert Pattinson chce trylogii Batmana?

Batman z 2022 roku jest uważany za samodzielną produkcję, jednak Robert Pattinson zdradził, że bardzo chętnie zagrałby jeszcze w dwóch kolejnych filmach. Co więcej, aktor przyznał, że stworzył swego rodzaju mapę, na której rozpisał, jak zmieniłaby się psychika bohatera w następnych częściach. Wygląda na to, że naprawdę cieszyłby się, gdyby jego Bruce Wayne miał szansę pokazać jeszcze więcej na dużym ekranie.

Dylan Clark powiedział za to Empire, że tytuł tworzy fundament, na którym można tworzyć kolejne historie. W teorii daje to szansę na sequele. Jednak bezpośrednia kontynuacja nie uzyskała do tej pory zielonego światła. Mamy za to potwierdzone inne projekty w tym samym uniwersum, takie jak serial o Pingiwinie.

Batman - premiera 4 marca 2022 roku.