Batman - jak bohater Roberta Pattinsona różni się od poprzedników? Ciekawa odpowiedź

fot. Empire

W każdym filmie o Batmanie odtwarzany był ten sam schemat. Bruce Wayne był towarzyskim celebrytą, który zawsze był w centrum zainteresowania jako część elity Gotham. Wersja Roberta Pattinsona taka nie będzie w filmie Batman.

W rozmowie z Empire tłumaczy, że Bruce nie jest osobą publiczną w tym filmie. Nie ma też wielu sojuszników, bo ma jedynie Alfreda, z którym pracuje nad byciem Batmanem i jego sprzętem. Dodaje ciekawe zdanie: Nawet Alfred myśli, że on oszalał!

- Każdej nocy od dwóch lat wychodzi na akcje. Jest bity, strzelano do niego, dźgnięto go i podpalono. To po nim widać. Jest nawet dziura po kuli na jego masce. Nie sądzę, by coś takiego wcześniej ktoś pokazał.

Batman - zdjęcia

Batman

A co na to reżyser i scenarzysta Matt Reeves? Tak tłumaczy zmianę w ukazaniu Bruce'a Wayne'a.

Ostatnie dni - Kiedy piszę, słucham muzyki. Gdy pisałem pierwszy akt, słuchałem Something In The Way Nirvany. To wówczas do mnie trafiło, że zamiast pokazać Bruce'a Wayne'a w wersji playboya, którą oglądaliśmy wcześniej, jest inna wersja postaci, która przeżyła tragedie i stała się pustelnikiem. Zacząłem więc łączyć to z filmemGusa Van Santa i pojawił się pomysł, że Wayne jest trochę fikcyjną wersją Kurta Cobaina.

Batman - premiera w 2022 roku.

