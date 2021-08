Batman '89 - Robin i Batman w sporze o pieluchy, Prince jako Joker i fascynujący Dwie Twarze

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Fot. cbr.com/DC

Batman '89 to komiksowa seria w uniwersum Mrocznego Rycerza z filmów Tima Burtona. Batmanem jest oczywiście Michael Keaton. Zeszyty wykorzystują wiele pomysłów, które ostatecznie nie zadebiutowały na dużym ekranie. Jednym z nich jest Robin w wersji Marlona Wayansa, który został zatrudniony do tej roli do trzeciej części filmów o Batmanie, jednak finalnie się w niej nie pojawił. Aktor podobno wciąż zarobił jednak 100 tysięcy dolarów na produkcji. Wydawało się, że ominęła nas jedyna szansa, bo zobaczyć go jako Robina. Jednak dzięki Batmanowi '89 jest to możliwe. Bohater będzie częścią gangu Jokera.

W Batmanie '89 #1 Bruce Wayne podczas patrolowania ulic Gotham jest świadkiem tego, jak właściciel sklepu próbuje zastrzelić młodego chłopaka, który ukradł mu pieluchy i jedzenie dla dziecka. Batman przesłuchuje złodzieja i zdaje sobie sprawę, że to zbrodnia z potrzeby, a nie namiętności. Wtedy pojawia się zamaskowana postać i atakuje go. Okazuje się nią Robin, który zmusza Mrocznego Rycerza do ucieczki i mówi mu, że to nie jego dom i następnym razem ma przynajmniej zapukać. Następnie przeprasza złodzieja za kłopot i daje mu osiem dolarów, wszystkie pieniądze, która akurat ma przy sobie. Choć Robin nigdy nie pokazuje twarzy, jego kostium pasuje do stroju pokazanego w poprzednich zapowiedziach.

Batman '89.

Batman '89 - Dwie Twarze w całkiem nowym wydaniu

W komiksie powraca też Billy Dee Williams jako Harvey Dent, który miał przejść transformację w złoczyńcę znanym jako Dwie Twarze w niewyprodukowanej kontynuacji. Co prawda ta rola została całkowicie przekształcona przez Tommy Lee Jonesa w filmie z 1995 roku o nazwie Batman Forever, jednak Batman '89 daje szansę, by przywrócić poprzednią interpretację. Harvey Dent powróci więc z nową misją, nową ukochaną, którą jest Barbara Gordon, gdy będzie odkrywał swoją mroczną stronę. Zirytowany nieautoryzowaną krucjatą Mrocznego Rycerza na ulicach Gotham, uczyni zabicie go swoim priorytetem, a w końcu - niezdrową obsesją. Wpłynie to znacząco na jego przyjaźń z komisarzem Gordonem, którego będzie oskarżał o informowanie Batmana o akcjach w mieście. Co więcej, ten nie będzie zachwycony ze związku Harveya ze swoją córką, ponieważ nowy zięć będzie pokazywał swoją wyjątkowo brutalną stronę, każąc przestępców.

Ta interpretacja różni się od filmów tym, że Harvey Dent nie ma ani pieniędzy, ani władzy. Musi całkowicie zmienić siebie, by dopasować się do tłumu. W komiksie czytelnicy będą mieli szansę zobaczyć jego ludzką stronę.

Za to Barbara Gordon może zostać użyta, by zostać nową Batgirl. W komiksowej interpretacji dziewczyna nie ma ambicji, by zostać superbohaterką, ale idzie w ślady ojca i zaczyna pracować w policji. Z czasem jednak wydaje się być przeciwko niemu, a bardziej po stronie narzeczonego. Jej praca nad technologią, której używa Batman, wydaje się dobrym wstępem do tego, by zrobić z niej Batgirl.

Batman '89.

Batman '89 - niespodziewane cameo, jasknia Batmana

Pojawi się też ciekawe, szybkie cameo powiązane z Timem Burtonem. Jednym z celebrowanych aspektów jego filmów była muzyka skomponowana przez Danny'ego Efmana i ścieżka dźwiękowa napisana i nagrana przez Prince'a. By promować album wydany z filmem w 1989 roku, muzyk między innymi przebierał się za Jokera. Dobrym przykładem jest singiel Batdance, w którym wcielał się i w złoczyńcę, i w Batmana. W komiksie pojawia się w pełnym kostiumie klauna. I choć nigdy nie zostaje nazwany z imienia i pojawia się tylko w jednym panelu, jest to bezpośredni ukłon w stronę bestsellerowej ścieżki dźwiękowej.

Z ciekawostek, warto też wspomnieć, że w kryjówce Mrocznego Rycerza pojawi się osobliwe trofeum, którym jest gigantyczna moneta. Pojawiała się często w komiksach, nigdy w filmowych adaptacjach. Batman użył jej na przykład, by pokonać Riddlera. W innej wersji zaś Joe Coyle został przez nią zmiażdżony. Za to w animowanym odcinku The Brave and the Bold Dwie Twarze przywiązał do niej Batmana.

Batman '89.

Jak widać, Batman '89 daje drugie życie uniwersum Tima Burtona.